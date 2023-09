Eugenie Bouchard, bikini e passione: la foto fa sospirare i fan

Eugenie Bouchard, soffia un vento di passione sulla vita della tennista canadese: irresistibile in bikini.

La voce girava già da un po’. Eugenie Bouchard è stata brava, però, ad eludere i paparazzi e ad evitare che fotografi e giornalisti la beccassero in pose compromettenti. Ha semplicemente aspettato che i tempi fossero maturi, prima di annunciare al mondo ciò che di bello sta succedendo nella sua vita.

Solo una volta, nel mese di agosto, erano stati avvistati l’uno in compagnia dell’altra a bordo di una barca, a largo di Miami Beach. Per il resto, hanno sempre mantenuto il massimo riserbo sulla loro storia. Fino a qualche ora fa, per lo meno. Già, perché il grande giorno è finalmente arrivato e la tennista canadese, popolarissima non solo nel circuito ma anche sui social network, ha ufficializzato la sua storia d’amore. Lo ha fatto con un contenuto molto tenero, nel quale i due piccioncini si scambiano un dolce bacio su una terrazza fronte mare.

Alcuni sono caduti dalle nuvole, altri no. I bene informati già sapevano chi fosse lui, ma tanti ignoravano completamente di chi potesse trattarsi. Per chi non lo sapesse, il suo nome è Jack Brinkley-Cook. Lui non è una star, a differenza di Eugenie, ma la sua mamma sì. Il fidanzato della Bouchard è figlio, infatti, di Christie Brinkley, supermodella statunitense, classe ’54, che tra gli anni Settanta e Ottanta è più volte apparsa in copertina su Sports Illustrated Swimsuit Issue. Una vera e propria icona del secolo scorso, dunque, che ha fatto sognare diverse generazioni.

Eugenie Bouchard esce allo scoperto: ecco chi è il suo fidanzato

I due ragazzi, dicevamo, hanno ufficializzato la loro relazione scambiandosi un bacio social, sotto gli occhi di tutto. Baby boy, recita la didascalia che Genie ha voluto accompagnasse il video rivelatorio, che in tanti attendevano già da tempo.

Il filmato ha fatto scalpore per la “confessione” in sé, certo, essendo la Bouchard un personaggio pubblico e molto amato. E possiamo solo immaginare quanti fan avranno sospirato al pensiero che la loro beniamina sia ormai felicemente fidanzata. Ha attirato l’attenzione, però, anche il minuscolo bikini che la tennista, pronta a sfondare nel mondo del pickleball, indossa nel video in questione.

Un costume di colore rosa, che ben s’intona con la sua carnagione e anche con le sue curve, deliziosamente incorniciate a favore di cam. Un contenuto inaspettato per il significato che riveste, ma anche apprezzatissimo, dunque, per l’interessante prospettiva che offre.