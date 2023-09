Gratta e vinci della discordia, mancia boomerang: alla fine la fa franca

Gratta e vinci, questo racconto ti lascerà a bocca aperta. Avrebbe potuto tacere ma non lo ha fatto: la fortuna ha fatto dietrofront.

Se ne leggono di tutti i colori, sul forum Reddit. Solo qualche giorno fa vi abbiamo rivelato di come un bel ricevimento nuziale sia finito in “tragedia”, ed ora eccoci di nuovo qui, a raccontarvi un’altra storia non proprio a lieto fine. Stavolta le bomboniere non c’entrano niente, ma il “succo” è sempre quello. Ha sempre lo stesso sapore.

Siamo in California, negli Stati Uniti. Nel bel mezzo del suo turno, una barista si è vista corrispondere una mancia alquanto insolita. L’uomo non aveva con sé contanti da darle, evidentemente, ragion per cui ha ben pensato di premiare il suo garbo e la sua gentilezza con un Gratta e vinci nuovo di pacca. Un biglietto costato 20 dollari, per la precisione. La ragazza, che lì per lì deve aver pensato che le avrebbe fatto più piacere ricevere una bella banconota, piuttosto che un grattino, ha atteso la fine del suo turno; dopodiché, si è appartata per raschiare la patina argentata dai simboli.

Ha così scoperto che, per la verità, non avrebbe potuto ricevere mancia migliore di quella. Indovinate un po’, infatti, quale premio si nascondeva in quel tagliando? Non una bazzecola, come forse aveva pensato l’uomo che gliel’aveva regalato, ma la bellezza di 50mila dollari. Quando, qualche giorno dopo, il cliente in questione è tornato al bar, la barista ha ben pensato di dargli la bella notizia. Non immaginava, forse, che non l’avrebbe presa molto bene.

Gratta e vinci, ciò che lasci indietro non è più tuo. O forse sì

L’uomo si è rivelato tutt’altro che felice, nel momento in cui ha appreso che quel Gratta e vinci ingenuamente dato in dono avrebbe potuto dargli un po’ di respiro a livello finanziario. Quindi, come si apprende dal racconto che la ragazza ha postato su Reddit, le ha chiesto di riavere indietro il biglietto vincente.

La barista è rimasta lì per lì interdetta, ma alla fine lo ha fatto. Ha restituito al cliente il tagliando vincente nella convinzione che non fosse giusto tenere per sé il denaro che, in realtà, apparteneva a lui, ossia alla persona che aveva materialmente acquistato il Gratta e vinci. L’uomo, per tutta risposta, ha deciso di sdebitarsi lasciandole un’altra mancia, stavolta più tradizionale: una banconota da 20 dollari. Come se bastasse a farle dimenticare ciò a cui aveva appena rinunciato.

Il popolo di Reddit, in ogni caso, si è detto in disaccordo con la protagonista di questa vicenda. In tanti sostengono, infatti, che non avrebbe mai e poi mai dovuto informare il “benefattore” della vincita. Che avrebbe dovuto godersi il suo premio in tutta tranquillità, così da non vedersi costretta a restituire ciò che la dea bendata aveva voluto darle in dono. E voi come la pensate?