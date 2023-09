Eugenie Bouchard, va dove ti porta il cuore: il tradimento è servito

Eugenie Bouchard ha scelto di seguire il cuore: la bella tennista canadese ha preso una decisione molto importante.

Due milioni e mezzo di follower e un volume di like e di interazioni che farebbe impallidire anche le influencer più affermate. Sono questi i numeri del successo di Eugenie Bouchard, per gli amici Genie, la tennista canadese che ha seguaci praticamente ai quattro angoli del globo.

Sorriso smagliante e corpo da favola, la nativa di Montreal era tra le promesse del tennis che più facevano sperare. Un brutto infortunio le ha però messo i bastoni tra le ruote, ridimensionando le aspettative del pubblico e costringendo lei, in primis, a rivedere un po’ il suo sogno. Oggi continua a giocare – è rientrata nel circuito maggiore da qualche mese – ma sono lontani i tempi in cui brillava negli Slam e dava filo da torcere alle campionesse della Wta. Sarà anche per questo motivo, probabilmente, che ha deciso di regalarsi un’esperienza tutta nuova. Qualcosa che potrebbe aiutarla a risalire la china e permetterle di recuperare la fiducia in se stessa e nei propri mezzi.

La Bouchard è pronta a tradire il tennis, ma solo parzialmente, e a tuffarsi a capofitto in un altro mondo, quello del pickleball. Non lascerà lo sport in cui era parsa essere così promettente. Molto semplicemente cercherà, per quanto difficile, di coniugare le due cose, non fosse altro per capire se in questa nuova disciplina possa cavarsela un po’ meglio.

Eugenie Bouchard, nuova avventura: dal tennis al pickleball

Il pickleball, nel caso in cui qualcuno non lo avesse mai sentito nominare, è uno sport di racchetta, proprio come quello che Genie ha sempre praticato. Con la differenza, però, che rielabora alcune tecniche e regole del pop tennis.

Al di là dell’Oceano è sempre più popolare e la Bouchard non è la prima star del tennis mondiale a decidere di darsi al pickleball. Prima di lei lo hanno già fatto, per citarne alcune, Jack Sock e Sam Querrety. La sua adesione alla lega professionale PPA, tuttavia, ha fatto molto più “rumore” di quella di altri giocatori, dal momento che la canadese, appunto, è uno dei personaggi più influenti del circuito maggiore.

Inizierà questa sua nuova avventura nel 2024, ma, come detto, non lascerà il tennis. Quello continuerà ad essere la priorità, mentre si dedicherà alla nuova disciplina solo part-time. Se son rose certamente fioriranno e solo allora sapremo se il cuore le abbia consigliato la cosa giusta o se, invece, si sarà trattato solo di una “perdita di tempo”.