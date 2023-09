Gratta e vinci, Gastone perde il pelo ma non il vizio: stenterai a crederci

Gratta e vinci, la fortuna ha problemi di “vista”. La storia di questo fortunatissimo Gastone vi lascerà di stucco.

Il postino suona sempre due volte. La fortuna no. O meglio, è assai raro che bussi ripetutamente alla porta della stessa persona. Talvolta, però, è accaduto. Si pensi alla donna che nel Delaware, dopo una vincita stratosferica, aveva comprato dei nuovi grattini e si era così assicurata un secondo premio, consistente quanto il precedente.

C’è un’altra storia, più recente, che sembrerebbe comprovare che certe coincidenze non sono poi così uniche. Qualche mese fa, stavolta in Canada, ad un uomo di 43 anni è successo qualcosa di molto simile. Prima di raccontarvi la sua storia dobbiamo fare, però, un passo indietro. Dobbiamo tornare, più precisamente, al giorno in cui James Courtemanche, questo è il nome del protagonista della vicenda che vi stiamo narrando, decise di sfidare la dea bendata. Il Gastone in questione, residente nella provincia dell’Ontario, si era recato in un punto vendita Kwik Way, a Sudbury, per acquistare dei Gratta e vinci. Ne era uscito con due tagliandi, confidando ben poco nel fatto che la fortuna decidesse di premiare, tra tanti, proprio lui. Ma si sbagliava.

Dopo aver grattato tutti i simboli e avere scoperto i numeri stampati sul suo biglietto, si era reso conto che stavolta sarebbe toccato a lui, stappare lo champagne. In uno di essi si nascondeva, infatti, un premio stratosferico: presto avrebbe riscosso la somma, decisamente considerevole, di 88mila dollari. Poco meno di 83mila euro, per intenderci. La gioia è stata talmente grande da convincere l’uomo, qualche mese più tardi, a riprovarci.

Gratta e vinci, la dea bendata ci vede doppio

Aveva così pensato di recarsi nello stesso negozio e di fare le stesse identiche cose che aveva fatto cinque mesi prima. Nella convinzione, teoricamente folle, che replicare quel rito potesse in qualche modo invocare nuovamente la dea bendata e convincerla a tornare da lui.

James, a modo suo, aveva ragione. In uno dei tagliandi che aveva acquistato quel giorno aveva trovato altri 62mila dollari. Che, sommati a quelli già incassati precedentemente, avevano incrementato la sua vincita complessiva portandola a quota 150mila dollari. “Non riuscivo a credere – ha raccontato al NY Post – che fosse successo di nuovo. Sono rimasto così sorpreso, e poi mi sono ricordato che le cose belle si fanno in tre, quindi – ha ironizzato, anche se non saremmo pronti a scommettere che non ci creda davvero – sono pronto per il prossimo”. Il negozio lungo la Brancroft Drive è quindi diventato, per lui, una sorta di paese dei balocchi.