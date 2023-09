Tennis, il tappeto rosso è tutto suo | Spacco incredibile: sfilata supersexy

Tennis, ogni volta che calca il tappeto rosso riesce sempre a stupirci: con quello spacco vertiginoso ha fatto furore ancora una volta.

Il suo viaggio a New York è durato molto meno di quanto avesse creduto e sperato. E non si aspettava, quello è poco ma sicuro, di rientrare in Italia da sola. Aveva ben altri piani in serbo per sé e per il suo fidanzato, ma il destino, come spesso accade, ha mandato tutto a monte.

Melissa Satta ha fatto ritorno a Milano già da qualche giorno. Non è dato sapere dove si trovi, invece, il suo fidanzato tennista, Matteo Berrettini, che si è ritirato nel bel mezzo del secondo turno dello Us Open per via di un infortunio alla caviglia. Nessuno sa se gli esami strumentali abbiano rilevato un problema di grave entità o se, invece, si tratti di una distorsione facilmente risolvibile. Così come non si può ancora dire, al momento, se sarà in grado di partecipare alla fase a gironi della Coppa Davis o se Filippo Volandri, capitano della Nazionale azzurra di tennis, dovrà fare a meno di lui, insostituibile uomo squadra. Tutto è avvolto nel mistero, dunque, in un silenzio che è peraltro piuttosto preoccupante, ma tant’è.

Sta di fatto, dicevamo, che la bella Melissa si trova nella città meneghina, dove insieme al figlio Maddox, nato dal precedente matrimonio con Kevin Prince Boateng (che ha rotto nei giorni scorsi anche con la terza moglie, Valentina Fradegrada). E proprio ieri l’ex velina ha partecipato ad un evento esclusivo, nel corso del quale ha avuto la possibilità di sfoggiare un abito da sogno.

Tennis, non potrai toglierle gli occhi di dosso

I video condivisi tramite Instagram ci mostrano la bella Melissa in tutto il suo, mai diminuito, splendore. La Satta è incantevole come quando, ancora giovanissima, debuttò negli studi di Striscia la notizia, per poi fare breccia nel cuore degli italiani e pure in quello di Bobo Vieri.

Adesso ha occhi solo per Matteo, mentre il pubblico del Bel Paese non l’ha mai “tradita”. Ecco perché, quasi sicuramente, i suoi numerosi sostenitori saranno rimasti estasiati dal reel comparso sui social nelle scorse ore, quello che la vede sfilare lungo il red carpet con un vestito strabiliante e supersexy.

Scollato sul retro e leggero come una nuvola, il capo in questione è caratterizzato da uno spacco vertiginoso che accende i riflettori sulle sue gambe, toniche e perfette. Un look mozzafiato e a prova di like, dunque, che ha indubbiamente convinto i follower di lady Berrettini.