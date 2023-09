Eugenie Bouchard, il bikini fa le bizze | Sorpresa piccante per i fan

Eugenie Bouchard, il bikini capriccioso fa girare la testa ai fan della tennista: questa sì che si può definire sorpresa.

Forse la geografia del ranking femminile sarebbe completamente diversa, oggi, se non fosse stato per quel problema. Per quell’infortunio alla spalla la cui risoluzione ha richiesto un tempo molto più lungo di quello inizialmente preventivato. L’interminabile stop che ne è derivato ha come “spezzato” qualcosa ed interrotto una lunga serie di successi.

Chissà, se nulla di tutto ciò fosse accaduto magari non ci sarebbe Aryna Sabalenka, adesso, al comando della classifica Wta. Ma ipotizzare scenari alternativi, si sa, è un’operazione che lascia il tempo che trova. Le cose sono andate così e la prima a soffrirne, sicuramente, è proprio lei, la diretta interessata. Eugenie Bouchard sembrava destinata a spaccare e a scrivere un pezzo di storia del tennis femminile, ma il destino ha chiaramente voluto una sorte diversa per la bella atleta canadese.

Fortuna che lei, almeno quello, il suo dolcissimo sorriso non lo ha mai perso. Anche perché, indipendentemente dai risultati e dai trofei ottenuti, continua ad essere una delle tenniste più popolari di tutti i tempi. E qui non c’entrano, appunto, il palmares e il numero di punti messi in saccoccia. C’entra il carisma, che a lei, questo è poco ma sicuro, davvero non manca.

Eugenie Bouchard, il triangolo no, non l’aveva considerato

La splendida Genie, che in occasione del Masters 1000 di Montreal ha fiancheggiato i giornalisti di Sports Net prestando loro la sua esperienza in materia di tennis, non si è mai persa d’animo. Grazie ai social, è riuscita comunque a farsi strada e ad ottenere l’ammirazione di tantissimi follower. Ne ha, pensate un po’, più di 2 milioni.

Il perché è presto detto. La bella canadese ha imparato a sfruttare Instagram e simili nel migliore dei modi, raccontando la sua vita attraverso foto e reel. Mantiene un contatto diretto con il suo pubblico e non perde mai occasione per mostrare scorci della sua carriera di tennista, e non solo. Già, perché sui social Genie mostra soprattutto la sua quotidianità super glamour, facendo emergere lati di sé che in campo non potremmo mai vedere.

Nell’ultimo scatto da lei postato, ad esempio, la vediamo in tutta la sua prorompente femminilità. Indossa un bikini a triangolo che non riesce, però, a contenere per intero il suo lato A. Una sorpresa piccante, dunque, per i suoi sostenitori, che hanno pienamente apprezzato questa visione celestiale.