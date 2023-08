Eugenie Bouchard, questo proprio non ce l’aspettavamo: così la beniamina dei social network è sbarcata sul piccolo schermo incantando tutti.

Non si può dire che il sorteggio le abbia sorriso. Ha incontrato lungo il suo cammino nientepopodimeno che Danielle Collins, che ha messo a dura prova i suoi nervi impedendole di accedere al secondo turno del Masters 1000 di Montreal. Niente da fare, quindi, per Eugenie Bouchard, cui va comunque il merito di averle scucito almeno un set.

Poco importa, in ogni caso – per così dire – che il destino ci abbia messo lo zampino, perché la bella tennista canadese è riuscita a dimostrare, ancora una volta, che non sono solo i risultati a fare la differenza. I tifosi locali hanno accolto Genie con l’entusiasmo che si riserva solo ed esclusivamente alle star, il che non ha fatto altro che ribadire quanto sia popolare e apprezzata. In Canada, naturalmente, ma più in generale in ogni dove. Lo dimostra il numero dei suoi follower, arrivato a quota 2,4 milioni, estremamente rappresentativo della fama della della tennista e modella originaria proprio di Montreal.

Ha lasciato l’IGA Stadium tra gli applausi ed è bastato quello a sanare le ferite che le aveva inferto la collega e avversaria di St. Petersburg, in Florida. “Ci sono stati bei momenti per me in questa partita”, ha detto poco dopo in conferenza stampa, lasciando intendere di essere comunque soddisfatta della sua prestazione. Di aver fatto tutto ciò che era in suo potere per difendersi e per cercare di avanzare al turno successivo. Non è bastato, evidentemente, ma nel tennis, si sa, non c’è tempo per i rimpianti.

Eugenie Bouchard ammalia i telespettatori: ha bucato lo schermo

La Bouchard, dicevamo, è la beniamina di Montreal e dei tifosi canadesi. Ecco spiegato, quindi, perché una certa emittente televisiva abbia ben pensato di assoldarla affinché continuasse ad essere, seppur in modo diverso, protagonista del Masters 1000 che ha animato nei giorni scorsi la sua città natale.

La bella Genie è approdata sul piccolo schermo, più precisamente negli studi del canale sportivo Sports Net. Il suo sbarco in tv non è passato inosservato, soprattutto perché la tennista ha sfoggiato una mise decisamente esplosiva. Ha optato per un completo di colore fucsia e, sotto il blazer in perfetto stile Barbie, indossava un top talmente scollato da provocare le vertigini.

Non è stato semplice concentrarsi sulla trasmissione, con una tale distrazione sullo schermo, ma alla fine tutto è filato liscio e lei è stata semplicemente grandiosa. Puntuale, con le sue disamine sul tennis, ma anche frizzante e brillante come una vera reginetta dei social.