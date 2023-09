Francia-Irlanda, qualificazioni Euro 2024: tv in chiaro, formazioni, pronostici

Francia-Irlanda è un match della quinta giornata del gruppo B di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca giovedì alle 20:45: tv, probabili formazioni, pronostici.

Con un margine di vantaggio di ben nove punti sulla terza in classifica – all’Europeo tedesco si qualificano le prime due di ogni girone – la Francia di Didier Deschamps è già con un piede e mezzo in Germania.

I vicecampioni del mondo hanno messo le cose in chiaro già dalla prima giornata contro l’Olanda – l’avversario più temibile del gruppo B, travolto 4-0 a Parigi – e adesso possono dormire sonni tranquilli. O meglio, il rischio di restare fuori dalla prossima rassegna continentale è davvero minimo ed nel match casalingo con l’Irlanda i transalpini possono addirittura ipotecare la qualificazione, prima di osservare un turno di riposo (è un girone da cinque squadre). La Francia finora non ha lasciato scampo a nessuno: 4 vittorie su 4, nove gol segnati e neanche uno subito. Un cammino immacolato, ennesima dimostrazione di forza di una selezione che può contare su una quantità abnorme di talento, oltre al suo giocatore di punta Kylian Mbappé. L’Irlanda invece di partite ne ha giocate tre, riuscendo ad avere la meglio esclusivamente sulla modesta Gibilterra (3-0).

La Francia può già ipotecare la qualificazione

Ha fatto male la sconfitta patita contro la Grecia (2-1), diretta concorrente in una lotta per il secondo posto che, alla luce delle difficoltà degli olandesi, si preannuncia agguerrita.

La selezione allenata da Stephen Kenny ha già affrontato la Francia: lo scorso marzo riuscì a dare parecchio filo da torcere ai Bleus, corsari a Dublino (0-1) grazie ad una rete del difensore Pavard, nuovo acquisto dell’Inter. A Parigi il commissario tecnico irlandese dovrà far fronte ad assenze importanti: oltre a Coleman, Obafemi e Doherty, mancherà anche il giovane talento del Brighton di De Zerbi, Ferguson, mattatore nell’ultima giornata di Premier League. Deschamps si affiderà ai milanisti Maignan, Theo Hernandez e Giroud ma si rivedono anche Todibo e Lucas Hernandez, chiamati al posto di Konaté e Fofana.

Come vedere Francia-Irlanda in diretta tv e in streaming

Francia-Irlanda è in programma giovedì alle 20:45 al Parco dei Principi di Parigi, in Francia. Verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su TV8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite) ma potrà essere seguita anche su Sky su Sky Sport Uno (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Fuori casa l’Irlanda è solita perdere quella “magia” che la contraddistingue durante i match casalinghi ed il rischio di trascorrere una brutta serata al Parco dei Principi è abbastanza concreto. La Francia è favorita e Maignan dovrebbe riuscire a far registrare l’ennesimo clean sheet di fila in queste qualificazioni ad Euro 2024.

Le probabili formazioni di Francia-Irlanda

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernandez; Rabiot, Camavinga; Coman, Griezmann, Mbappé; Giroud.

IRLANDA (3-5-2): Bazunu; O’Shea, Egan, Collins; Ebosele, Cullen, Molumby, Browne, Manning; Ogbene, Idah.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0