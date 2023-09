Lituania-Montenegro, qualificazioni Euro 2024: tv, formazioni, pronostici

Lituania-Montenegro è un match valido per la quinta giornata del gruppo G di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca giovedì alle 18:00: pronostici.

Da una parte una selezione, la Lituania, inchiodata all’ultimo posto del girone con un solo punto conquistato in tre partite ed ormai con un piede e mezzo fuori dai giochi qualificazione. Dall’altra l’ambizioso Montenegro, che sogna di fare da terzo incomodo nella lotta per le prime due posizioni – le uniche che garantiscono il pass diretto per Euro 2024 – occupati oggi da Serbia ed Ungheria, entrambe appaiate a quota 7 punti.

La nazionale di Miodrag Radulovic invece ne ha soltanto 4 ma è più viva che mai. È questa la sensazione dopo i primi tre match, in cui Jovetic e compagni – a proposito, l’ex attaccante di Fiorentina e Inter, nonché giocatore più rappresentativo di questa selezione, è appena stato arruolato dall’Olympiacos – hanno fatto registrare una vittoria, una sconfitta e un pareggio. Il Montenegro si è arreso solamente ai cugini serbi, passati 2-0 a Podgorica, ma sono andati a vincere in Bulgaria (0-1) ed hanno imposto il pari all’Ungheria (0-0). Per la qualificazione servirà inevitabilmente uno sforzo in più. In quest’ottica non sono ammessi errori nella sfida di Kaunas contro quella che è a tutti gli effetti la squadra materasso del gruppo. Il commissario tecnico Radulovic si affida anche alla vena prolifica dell’attaccante del Lecce Krstovic, già a segno due volte nelle prime tre giornate di Serie A coi salentini.

Il Montenegro punta su Krstovic

La situazione in cui versa la Lituania è desolante: i baltici non vincono addirittura da tredici partite: l’ultimo successo risale a marzo 2022, in amichevole con il San Marino.

Edgaras Jankauskas non è riuscito finora ad invertire la rotta. La sua Lituania, reduce da una Nations League disastrosa, ha perso 2-0 con Serbia ed Ungheria ed ha pareggiato 1-1 con i bulgari. È una selezione che segna con il contagocce, ma al tempo stesso subisce pochissimi gol: non ne ha incassati più di due in nessuna delle ultime 10 partite. Nel 2018 l’ultimo precedente con il Montenegro: nelle qualificazioni agli Europei i balcanici ebbero la meglio sia all’andata che al ritorno (2-0 e 1-4).

Come vedere Lituania-Montenegro in diretta tv e in streaming

La sfida tra Lituania e Montenegro, in programma giovedì alle 18:00 allo stadio Darius & Girena di Kaunas, in Lituania, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti delle gare di qualificazione ad Euro 2024 sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Il Montenegro ha molta più qualità della Lituania e dovrebbe tornare coi tre punti in tasca da Kaunas, tenendo anche la porta inviolata. Per quanto riguarda i possibili marcatori si può puntare un gettone sul leccese Krstovic, ispiratissimo nelle ultime uscite in giallorosso.

Le probabili formazioni di Kazakistan-Finlandia

LITUANIA (5-4-1): Gertmonas; Lekiatas, Kazukolovas; Kilmavicius, Tutyskinas; Gineitis, Uzela; Jankauskas, Sirgedas, Sesplaukis; Paulauskas.

MONTENEGRO (4-3-3): Mijatovic; Vujacic, Savic, Tomasevic; Vesovic, Jankovic, Savicevic, Scekic, Vukcevic; Jovetic, Krstovic

POSSIBILE RISULTATO: 0-1