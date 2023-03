Montenegro-Serbia è un match della seconda giornata del gruppo G di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca lunedì alle 20:45: tv, pronostici.

In vetta al gruppo G, dopo la prima giornata, ci sono proprio le due ex “sorelle” Montenegro e Serbia, entrambe vincenti all’esordio nelle qualificazioni ad Euro 2024. Ma se da una parte il successo di Vlahovic e compagni in Lituania era abbastanza scontato, considerando che avevano a che fare con la selezione meno competitiva del girone, dall’altro era difficilmente prevedibile l’affermazione dei cugini montenegrini nella trasferta bulgara.

Una partita equilibrata e parecchio tirata quella di Razgrad, con il Montenegro che, pur soffrendo il palleggio della Bulgaria, si è reso più pericoloso, colpendo a metà secondo tempo con Krstovic, attaccante che gioca in Slovacchia con il Dac. Un risultato importantissimo e insperato per i Sokoli, che alimenta le loro speranze di qualificazione alla fase finale di una rassegna internazionale, mai disputata da quando il piccolo paese balcanico ha deciso di separarsi proprio dalla Serbia nel 2006. Il sogno Germania 2024 non è irraggiungibile, se teniamo conto che, al di là dei serbi, in questo raggruppamento si preannuncia grande equilibrio. Sono solamente due, intanto, i precedenti tra Montenegro e Serbia: le due selezioni, fino a diciassette anni fa unite, si sono affrontate nella prima edizione della Nations League, quella del 2018: in entrambe le occasioni (andata e ritorno) hanno avuto la meglio le Aquile Bianche.

Entrambe sono partite con il piede giusto

La Serbia era chiamata a ripartire dopo il flop mondiale, che ha visto gli uomini di Dragan “Pixie” Stojkovic uscire mestamente già nella fase a gironi nonostante le aspettative fossero molto alte. Ed il gruppo ha risposto, andando a vincere 2-0 in Lituania.

Un successo a tinte bianconere: la firma sull’assist che ha generato il vantaggio di Tadic è dello juventino Kostic, mentre la rete del raddoppio l’ha realizzata Vlahovic, servito stavolta dal fantasista dell’Ajax. Sulla carta nel gruppo G non ci sono squadre più assortite e talentuose della Serbia, che ha la grande possibilità di tornare a qualificarsi alla fase finale di un Europeo dopo aver saltato ben quattro edizioni. Dubbio Jovetic nel Montenegro. L’ex Fiorentina ha giocato solo un tempo in Bulgaria e spera in una maglia da titolare, niente da fare invece per l’esterno Jovovic, costretto ad uscire per infortunio. Nell’attacco della Serbia rivedremo la coppia Mitrovic-Vlahovic, ma rispetto a venerdì scorso giocherà dal 1′ il centrocampista della Lazio Milinkovic-Savic, a sorpresa rimasto in panchina.

Assenza dell’ultim’ora quella di Kostic, che ha già lasciato il ritiro della nazionale per via di un’infiammazione al tendine d’Achille.

Come vedere Montenegro-Serbia in diretta tv e in streaming

Montenegro-Serbia è in programma lunedì alle 20:45 e si giocherà allo Stadion pod Goricom di Podgorica, in Montenegro. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Football (canale 203). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La Serbia ha molta più qualità ed esperienza internazionale rispetto ai cugini e dovrebbe evitare la sconfitta ma quella di Podgorica potrebbe non rivelarsi una trasferta facile. Il Montenegro è peraltro reduce da una buona prestazione a livello offensivo e dovrebbe segnare almeno un gol in un match che ha tutta l’aria di essere un derby.

Le probabili formazioni di Montenegro-Serbia

MONTENEGRO (5-4-1): Mijatovic; Vesovic, Savic, Vujacic, Radunovic; Savicevic, Scekic, Bakic; Marusic, Krstovic, Haksabanovic.

SERBIA (3-4-3): V. Milinkovic-Savic; Erakovic, Gudelj, Pavlovic; Zivkovic, Grujic, S. Milinkovic-Savic, Lazovic; Tadic, Mitrovic, Vlahovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1