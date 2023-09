Gratta e Vinci, turista per sempre grattando un Milionario

Gratta e Vinci, Miliardario davvero. Un turista (o forse no), dietro l’identità di quello che è un colpo davvero clamoroso

Succede sì. Non capita a tutti noi. Purtroppo. O almeno, a quanti conosciamo noi del Veggente non è capitato. Ma succede di comprare un Gratta e Vinci e di grattare la vincita massima, in questo caso la bellezza, udite udite, di 5milioni di euro. Lo riscriviamo: 5milionidieuro. Tutto attaccato, così rende l’idea.

Bene, come raccontato in questi giorni c’è un tagliando che ha fatto la fortuna di molte persone questa estate, uno di quelli baciati dalla Dea bendata. E vi abbiamo raccontato che è il Miliardario, in questo caso il Maxi, che costa 20euro e che permette appunto di sognare, come vincita massima, una di quelle che ti cambia radicalmente la vita. Così è successo, così come raccontato da Agimeg.it, in Puglia, a Palagiano per la precisione, un paese in Provincia di Taranto. Ma andiamo a scoprire insieme i dettagli di questo clamoroso colpo.

Gratta e Vinci, il colpo è da manicomio

Un colpo da manicomio. Un Gratta e Vinci che ti cambia la vita. Un sogno, in poche parole. Il biglietto è stato acquistato nella Tabaccheria di piazza Cesare Battisti 3 che appunto ha regalato 5milioni di euro.

“Non abbiamo idea di chi possa essere il vincitore, non è venuto nessuno a comunicarci la vincita”, è stato il commento ad Agimeg di Alessandro Granata, titolare della tabaccheria. “Magari fosse venuto qualcuno, saremmo stati felici di festeggiare insieme”.

Il titolare ha poi continuato in questo modo: “Non ci erano mai capitate vincite così alte, al massimo qualche migliaia di euro. Non saprei chi possa essere il fortunato, siamo un paese con un po’ di turismo e in questo periodo i clienti aumentano, oltre a quelli abituali ci sono anche i turisti quindi potrebbe essere chiunque. In ogni caso noi siamo qua, speriamo che il fortunato venga a ringraziarci e festeggiare con noi, anche un brindisi ci farebbe piacere”. E magari anche un regalino, aggiungiamo noi, visto che quel signore, turista o meno, o del luogo, la vita se l’è vista cambiare in soli pochi secondi. Chissà che cosa si prova in questi casi…