Udinese-Genoa, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Udinese-Genoa è una partita della settima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Sei gol subiti nel giro di pochi giorni tra Fiorentina e Napoli e solo uno segnato. Numeri che riassumono il momento difficile che sta attraversando l’Udinese, una delle tre squadre ad essere ancora a secco di vittorie dopo sei giornate di campionato. Nel turno infrasettimanale, contro un avversario affamato di punti e riscatto come gli azzurri di Rudi Garcia, per i friulani è arrivata la seconda sconfitta consecutiva, la terza stagionale.

Tra i pochi a salvarsi, nella trasferta partenopea, il centrocampista Samardzic, in estate ad un passo dall’Inter prima che la trattativa saltasse poco prima delle firme. Il serbo ha realizzato il gol della bandiera (4-1), arrivando alla conclusione al termine di una lunga serie di dribbling maradoniani. Non può bastare, tuttavia, per vedere il bicchiere mezzo pieno. L’Udinese al momento dà l’impressione di essere una squadra spaesata che, probabilmente a causa dei numerosi movimenti di mercato (sia in entrata che in uscita) non riesce a ritrovare le certezze del recente passato. La classifica è quella che è – friulani terzultimi, con soli 3 punti conquistati in sei partite – ed i numeri offensivi iniziano seriamente a preoccupare: quello della squadra di Andrea Sottil è il secondo attacco meno prolifico del torneo. La sfida con il Genoa diventa molto delicata per quanto riguarda le sorti dell’allenatore: il Grifone ancora una volta ha dimostrato di diventare grande con le grandi, travolgendo 4-1 la Roma a Marassi. Una serata fantastica per i rossoblù di Alberto Gilardino, che in precedenza avevano battuto anche la Lazio (0-1) e fermato il Napoli campione d’Italia (2-2). Ora non resta che iniziare a fare punti anche negli scontri diretti.

Udinese-Genoa: le ultime notizie sulle formazioni

Sempre lunghissima la lista degli assenti in casa Udinese, anche se Sottil potrebbe riavere Kabasele. Se il belga non dovesse farcela in difesa, accanto a Perez e Bijol, giocherà Kristensen. Il tecnico bianconero medita di cambiare qualcosa rispetto alla gara col Napoli: Samardzic stavolta partirà dal 1′, in attacco Success insidia uno tra Lucca e Thauvin.

Numerose assenze anche nel Genoa: Strootman e Badelj non recuperano per la trasferta friulana e a centrocampo potrebbe essere riconfermato Kutlu, con Matturro che si occuperà della corsia sinistra. Gilardino ritrova Martin: lo spagnolo completerà il terzetto difensivo con Dragusin e Bani. Davanti l’affiatata coppia Gudmundsson-Retegui.

Come vedere Udinese-Genoa in diretta tv e in streaming

Il pronostico

Udinese e Genoa hanno sempre pareggiato negli ultimi tre scontri diretti, con i rossoblù che non vincono in Friuli da nove anni. La squadra di Sottil non ha ancora segnato davanti al proprio pubblico, mentre i liguri sono molto meno prolifici in trasferta, dove hanno realizzato un solo gol. Chi arriva meglio a questo match è sicuramente il Genoa, grazie al roboante ed inatteso successo sulla Roma, ma l’Udinese ha l’urgenza di fare punti e secondo noi stavolta dovrebbe riuscirci. Non ci aspettiamo una gara spettacolare.

Le probabili formazioni di Udinese-Genoa

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca.

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, Martin; Sabelli, Kutlu, Frendrup, Thorsby, Matturro; Gudmundsson, Retegui.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1