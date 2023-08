Rachel Stuhlmann in versione Barbie tennis: scollatura vertiginosa

Rachel Stuhlmann non è riuscita a resistere alla Barbie-mania: il look mostrato sui social ha lasciato tutti senza respiro.

L’influencer numero uno del tennis è sempre pronta per sorprendere i suoi affezionati fan. Rachel Stuhlmann è una delle personalità più desiderate e seguite dai tifosi di tennis, con un passato da giocatrice alle spalle. Nemmeno lei ha potuto resistere alla Barbie-mania che sta impazzando in questi mesi e, su Instagram, ha dato vita ad una versione tutta sua della bambola più famosa al mondo.

Il tennis è sempre stata la sua più grande passione. Tuttavia, la meravigliosa Rachel Stuhlmann è arrivata al livello universitario prima di decidere di appendere la racchetta al chiodo. La 31enne ha capito che lo sport professionistico non faceva per lei, ma non ha voluto rinunciare al suo amore per la disciplina. Così si è tuffata nel mondo dei social, iniziando a condividere i suoi consigli e pareri, insieme a scatti mozzafiato.

Con il suo charme, l’ex atleta ha fatto colpo su tantissimi utenti, rimasti totalmente stregati da lei. Rachel è una bellezza dai capelli bruni, con un viso semplicemente stupendo e un fisico scolpito e avvenente. L’influencer si diverte a stuzzicare le fantasie dei follower con scatti in cui è possibile ammirarla in tutto il suo splendore, con indosso abiti succinti che fanno puntualmente girare la testa a tutti.

Rachel Stuhlmann cede alla Barbie-mania: il risultato è pazzesco

Resistere al suo fascino è davvero impossibile. La Stuhlmann si è guadagnata una notevole popolarità sui social, tanto da essersi affermata come l’influencer di tennis numero uno al mondo. Ogni sua immagine viene sommersa dai like e dai commenti degli user, i quali non perdono mai occasione per ricordarle quanto sia meravigliosa. E, in effetti, dare torto a questi ultimi è molto difficile.

Di recente la bella Rachel ha deciso di cedere alla Barbie-mania, condividendo uno scatto a tema sul suo seguitissimo profilo Instagram. L’estate all’insegna della bambola più celebre e rosa del mondo non è ancora finita, come precisato dall’ex tennista nella didascalia del post, che non poteva di certo mancare di mostrarsi con un look total pink. La Stuhlmann ha puntato su un set coordinato che le calza davvero a pennello.

La minigonna, con un piccolo spacco laterale, lascia intravedere le sue fantastiche gambe. Ma ad attirare tutte le attenzioni è stato senza dubbio il top, caratterizzato da una profonda scollatura. Davanti ad un panorama simile, a molti follower deve aver iniziato a girare la testa: le curve dell’influencer hanno lasciato tutti a bocca aperta. Ancora una volta, la splendida Rachel ha stregato il web. La “Barbie tennis” ha fatto centro.