Rachel Stuhlmann dea del tennis: scollatura top e forza di gravità sconfitta

Rachel Stuhlmann è a tutti gli effetti la dea del tennis. L’ultimo look sfoggiato su Instagram sfida la forza di gravità: il risultato è da rimanere a bocca aperta.

Gli appassionati hanno imparato a conoscerla come l’influencer di tennis numero uno al mondo. Rachel Stuhlmann ha conquistato tantissimi utenti affermandosi, di fatto, come la personalità del web più importante per quanto riguarda la disciplina. Sui social condivide utili consigli, pareri ed impressioni sulle competizioni e sulle ultime novità. Ovviamente, senza mai dimenticare di mettere in mostra tutta la sua avvenenza.

La bella influencer, infatti, è dotata di un fisico a dir poco mozzafiato: dal lato A al lato B, Rachel Stuhlmann è semplicemente incantevole, oltre ad avere un viso dai lineamenti che potremmo definire perfetti. Non sorprende, quindi, che il suo profilo Instagram abbia riscosso tanto successo. Il suo sogno, come ammesso da lei stessa in una recente intervista, è sempre stato rivoluzionare il mondo del tennis, rendendolo più inclusivo.

E con il suo account seguito da oltre 300 mila persone è di sicuro sulla buona strada. Rachel è intenzionata a cambiare “le regole” della disciplina, da sempre associata ad un ambiente prettamente tradizionale. I suoi sensualissimi scatti, in tal senso, sono una vera e propria sfida. Il successo guadagnato sui social, inoltre, le ha permesso di raggiungere traguardi molto importanti per lei.

Rachel Stuhlmann, una diva sul red carpet: il look lascia tutti a bocca aperta

Al momento l’affascinante influencer si trova nella città di Washington, dove ha avuto inizio il Mubadala Citi Open. Non poteva certamente mancare all’evento e, sui social, sta portando i fan con sé dietro le quinte. La Stuhlmann, nelle scorse ore, ha preso parte a quello che lei stessa ha definito una delle sue serate preferite in assoluto. Stiamo parlando del rinomato Citi Taste of Tennis.

Per l’occasione Rachel ha sfoggiato un look elegante ed estremamente sensuale allo stesso tempo. L’abito è caratterizzato da una generosa scollatura e da uno spacco profondo, che mettono in evidenza i punti forti della sua fantastica silhouette. Alla vista degli scatti che ha condiviso su Instagram, a molti utenti ha iniziato a girare la testa: il suo décolleté ha mandato i social in delirio.

Il look sembrerebbe proprio sfidare la forza di gravità e la splendida influencer ha catturato le attenzioni di tutti con il suo arrivo sul red carpet. Impossibile non lasciarsi stregare dal suo charme. Lunghi capelli mori, fisico da sogno e sorriso raggiante: la sua è una bellezza fuori dal comune capace di incantare chiunque.