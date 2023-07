Rachel Stuhlmann, sabbia bollente: bikini da sogno in California

Rachel Stuhlmann, la sabbia è bollente in California per la più importante influencer del tennis in circolazione al momento

Rachel Stuhlmann è stata eletta a furor di popolo – gli scatti danno ragione a chi ha deciso questo – come la più importante e più amata influencer del tennis in circolazione. E lei di certo non si tira indietro e mantiene questo scettro con degli scatti davvero strepitosi su Instagram.

Se nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di una notte bollente passata dalla stupenda donna americana dentro una discoteca dove ha messo in mostra le sue clamorose curve, adesso per lei, per qualche ora probabilmente, è arrivato anche il momento del relax. Un momento di pace in California in riva al mare. E quale momento migliore per farsi scattare un altro scatto ad alto contenuto sexy per non far perdere l’abitudine ai propri seguaci? Nessuno, ovviamente, anche perché in bikini è davvero difficile riuscire a non guardare le sue curve. Curve come detto mozzafiato, di quelle che non passano inosservate nemmeno quando la stessa non è in bikini, ma è vestita normalmente per fare il proprio lavoro.

Rachel Stuhlmann, la foto in bikini spacca Instagram

In questo caso la bellissima americana ha deciso di piazzare una stories Instagram. Una stories che ha fatto il giro del web visto che oltre ai post, quando qualcuno piazza questo tipo di contenuto, scattano immediatamente gli screenshot per non perdere mai più quel momento.

Avvolta in un bikini che è difficile possa fare appieno il proprio lavoro, Rachel spiega che si sta godendo qualche ora di mare e di relax davanti in riva al mare e davanti ad un obiettivo che la immortala in una posa provocante, una di quelle che solamente lei in questi casi riesce a fare. Insomma, un’altra posa da Dea, da Regina della Festa, come era successo un paio di notti fa come detto quando stava partecipando ad un evento mondano. I follower ovviamente non hanno potuto in questo caso commentare nulla, ma siamo certi che hanno perso la testa. Ah, vi siete persi la stories? E noi che ci stiamo a fare qui?