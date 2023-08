Giorgia Rossi, la Serie A può aspettare: selfie in bikini da perdere il fiato

Giorgia Rossi, per la conduttrice sono finalmente arrivate le vacanze e, mentre si trova al mare, non perde mai occasione per lasciare i fan a bocca aperta.

La Serie A può aspettare. Per Giorgia Rossi è arrivato il momento di godersi il mare e il sole. La meravigliosa conduttrice di Dazn si trova in Sardegna e non manca mai di portare i fan con sé tramite le foto e i video che che condivide sui social. Su Instagram, in particolare, è ormai una vera e propria diva: il suo fascino mozzafiato ha fatto breccia nel cuore di migliaia e migliaia di seguaci.

La giornalista e conduttrice romana si è guadagnata l’affetto dei telespettatori al timone di alcune delle trasmissioni sportive più seguite e apprezzate. Giorgia Rossi ha debuttato su Sky, per poi raggiungere la consacrazione a Mediaset, dove è stata inizialmente scelta come inviata di Tiki Taka. Con il passare del tempo, ha dimostrato di avere un talento e una determinazione invidiabili, guadagnandosi man man uno spazio sempre più grande.

Il successo è arrivato con Studio Sport, a cui ha fatto seguito Pressing. Due anni fa, la Rossi ha deciso di lasciare le reti del Biscione per passare a Dazn e lanciarsi in una nuova avventura. Inutile dire che in poco tempo si è affermata come uno dei volti più apprezzati e seguiti dagli utenti, che ha totalmente stregato. Il suo fascino, d’altra parte, non è mai passato in osservato.

Giorgia Rossi, il selfie è mozzafiato: la conduttrice in bikini manda il web in delirio

La sua è una bellezza davvero irresistibile, che sui social la stessa conduttrice mette molto spesso in mostra tramite i post e condivide. Nelle foto sul suo profilo, seguito da oltre 500mila follower, Giorgia appare in tutto il suo splendore facendo puntualmente colpo su tutti. La giornalista è molto attiva online e si diverte ad interagire con i fan, i quali la riempiono sempre di complimenti.

A momento la Rossi si trova in Sardegna, per la precisione a Porto Rotondo. In questi giorni si sta godendo la meravigliosa della località e, ovviamente, non si dimentica mai di tenere i fan aggiornati. Tra le sue storie di Instagram, di recente, è apparsa la foto che vi proponiamo e che ha lasciato tutti a bocca spalancata. La conduttrice, in bikini, è semplicemente spettacolare.

Nello scatto Giorgia indossa un cappellino ed un paio di occhiali da sole, così da potersi proteggere dai raggi. Il costume fucsia le calza a pennello, mettendo per bene in risalto il suo generoso décolleté. Un dettaglio che ai follower non è di certo scappato: la giornalista, oltre ad avere un bellissimo viso, ha un fisico statuario che sui social riesce sempre a catalizzare le attenzioni degli utenti.