Sorteggio tabellone Parigi-Bercy: gli avversari di Sinner, Musetti e Arnaldi

Sorteggio tabellone Parigi-Bercy, ecco con chi dovranno vedersela al primo turno i tre portacolori azzurri in trasferta in Francia.

Le stelle della Wta sono già alla resa dei conti. La numero 1 Aryna Sabalenka e le altre campionesse della Race femminile hanno infatti raggiunto, nei giorni scorsi, la splendida Cancun. È lì, in Messico, nell’ambito delle Wta Finals, che se la daranno di santa ragione per scoprire chi fra loro meriti lo scettro di regina del 2023.

Ci vorrà ancora un po’, invece, perché anche il torneo dei Maestri entri nel vivo. Se le donne si sono spostate in America latina, gli uomini si sfideranno a Torino, al Pala Alpitour, a partire dal 12 novembre prossimo. Nel frattempo, gli aspiranti al trono e gli altri tennisti dell’Atp faranno tappa in Francia, per l’attesissimo Masters 1000 di Parigi-Bercy. L’ultimo appuntamento “tosto” di una stagione che ci ha riservato non tante, ma tantissime sorprese. Sarà lì, nella città dell’amore, che si scioglierà ogni riserva sugli ultimi posti in palio alle Finals. Perché se Jannik Sinner è già aritmicamente qualificato, non tutti possono ancora dormire sonni tranquilli. Il che la dice lunga su quale sarà l’atmosfera ai piedi della Tour Eiffel, essendo la posta in palio così alta.

Ci sarà tutto il tennis che conta, insomma, a Parigi. Incluso Novak Djokovic, che tornerà in campo in vista del rush finale e per sgranchirsi le gambe in vista, appunto, dell’appuntamento di Torino. Ci sarà poi, come confermato nelle scorse ore, anche Carlos Alcaraz, che ha fatto i conti nelle ultime settimane con un’infiammazione al piede e con un affaticamento muscolare alla parte bassa della schiena. Dovrebbe essere presente, stando alle sue dichiarazioni, anche alle Atp Finals 2023.

Sorteggio tabellone Parigi-Bercy, i primi turni dei 3 italiani in gara

Jannik Sinner non sarà il solo azzurro in gara nella capitale francese. Ci saranno anche Lorenzo Musetti, reduce da due sconfitte al primo turno – prima a Shangai, poi a Vienna – e Matteo Arnaldi, alle battute finali della prima vera stagione in cui ha giocato da protagonista nel circuito maggiore.

Non resta che scoprire, allora, quanto tortuosi saranno i loro percorsi al di là delle Alpi e cosa il sorteggio del tabellone di Parigy-Bercy abbia in serbo per i nostri portacolori. La cerimonia degli accoppiamenti è in programma per oggi, sabato 28 ottobre, alle ore 12. Non è prevista copertura televisiva, ma gli aggiornamenti saranno pubblicati in tempo reale sulla pagina social del torneo.

Seguono aggiornamenti