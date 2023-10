I pronostici di sabato 28 ottobre: dopo la tre giorni di coppe europee scendono in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Ligue 1.

La decima giornata di Serie A prosegue con altre tre partite al sabato: Sassuolo-Bologna e Lecce-Torino promettono gol, chiude la Juventus nettamente favorita sul Verona dopo il colpaccio di San Siro. La partita più importante si gioca però in Spagna ed è il “Clasico” tra Barcellona e Real Madrid che promette spettacolo e reti, all’insegna comunque dell’equilibrio.

Atteso il solito pomeriggio ricco di gol in Bundesliga, occhio in particolare a Bayern Monaco-SV Darmstadt 98, Borussia Mönchengladbach-Heidenheim, Lipsia-Colonia e Stoccarda-Hoffenheim.

Pronostici altre partite

In Ligue 1 dopo un avvio difficoltoso è nettamente in ripresa il Lens, che si sta facendo rispettare anche in Champions League: contro il Nantes i tre punti sono alla portata.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Arsenal segna tra 2 e 4 gol in Arsenal-Sheffield United, Premier League, ore 16:00

Vincenti

• Chelsea (in Chelsea-Brentford, Premier League, ore 13:30)

• Juventus (in Juventus-Verona, Serie A, ore 20:45)

• Lens (in Lens-Nantes, Ligue 1, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Bayern Monaco-SV Darmstadt 98, Bundesliga, ore 15:30

• Borussia Mönchengladbach-Heidenheim, Bundesliga, ore 15:30

• Adana Demirspor-Konyaspor, Super Lig, ore 18:00

• Lipsia-Colonia, Bundesliga, ore 18:30

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Como-Catanzaro, Serie B, ore 14:00

• Spezia-Cosenza, Serie B, ore 14:00

• Stoccarda-Hoffenheim, Bundesliga, ore 15:30

• Barcellona-Real Madrid, Liga, ore 16:15

Il “clamoroso”

Pareggio (in Wolverhampton-Newcastle United, Premier League, ore 18:30)