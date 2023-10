Brescia-Bari e Modena-Ternana, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Brescia-Bari e Modena-Ternana sono partite valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Niente, il Bari almeno in casa non riesce a sbloccarsi e nemmeno l’avvento in panchina di Marino ha regalato ai pugliesi la prima affermazione interna. Contro il Modena, lo scorso weekend, al San Nicola, è finita 1-1. Cercherà di vincere a Brescia la squadra che l’anno passato ha sfiorato la Serie A: anche se gli uomini di Gastaldello venderanno carissima la pelle dopo la sconfitta inaspettata nel turno in mezzo alla settimana, appunto contro gli uomini di Bianco.

Una gara quella del Rigamonti che pende dalla parte degli ospiti appunto per l’impegno dei padroni di casa nel recupero della prima giornata. Il Bari sogna il colpo grosso anche se sa che sarà veramente difficile. Ma potrebbe succedere davvero che Marino trovi la prima vittoria della propria stagione alla seconda occasione.

Il Modena invece contro la Ternana parte decisamente favorito. Gli emiliani hanno dimostrato nel corso della settimana di essersi messi alle spalle il momento un po’ così e cercano il terzo risultato utile di fila in soli 7 giorni. La sensazione netta è che i canarini abbiano nelle corde – contro Lucarelli che, comunque, sta vivendo un buon momento – la possibilità di vincere e di volare in classifica. Sì, questa sembra essere una partita abbastanza indirizzata.

Come vedere Brescia-Bari e Modena-Ternana in diretta tv e in streaming

Brescia-Bari e Modena-Ternana sono in programma domenica 29 ottobre alle 16:15. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Brescia-Bari

Occhio a quello che potrebbe essere un importante colpo esterno del Bari sul campo del Brescia. Di certo c’è una cosa: gli ospiti difficilmente perderanno questa partita.

Le probabili formazioni

BRESCIA (3-5-2): Lezzerini; Papetti, Mangraviti, Adorni; Dickmann, Bisoli, Van de Looi, Galazzi, Fares; Bianchi, Borrelli.

BARI (4-3-3): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Frabotta; Faggi, Acampora, Koutsoupias; Aramu, Diaw, Sibilli.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2