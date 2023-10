Palermo-Lecco e Venezia-Pisa, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Palermo-Lecco e Venezia-Pisa sono partite valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

L’avventura di Emiliano Bonazzoli sulla panchina del Lecco è iniziata alla grandissima con una vittoria esterna sul campo del Pisa. Peccato adesso che per il nuovo allenatore arrivi un match quasi proibitivo in trasferta contro il Palermo che viene da quattro risultati utili di fila, che è forte, e che punta decisamente alla promozione diretta.

La classifica dei rosanero, terzi in classifica, dice questo: e se si vuole rimanere dentro la lotta per la promozione non si può non pensare di non vincere in casa contro la squadra che, comunque, è l’ultima della classe con soli 4 punti conquistati fino al momento. Sì, gli uomini di Corini hanno una possibilità enorme e hanno soprattutto tutta l’intenzione di sfruttarla. E così sarà.

Il quadro dell’undicesima giornata della Serie B sarà chiuso sempre nel pomeriggio di domenica dalla sfida tra Venezia e Pisa. Due squadre che arrivano a questo appuntamento dopo due sconfitte e che hanno bisogno di punti per risalire la china. In casa i lagunari hanno collezionato una sola sconfitta in questa stagione contro il Palermo. Ma hanno già battuto il Parma in campionato. Quindi partono con tutti i favori del pronostico dalla propria parte. Anche in questo caso il match sembra essere ben indirizzato.

Come vedere Palermo-Lecco e Venezia-Pisa in diretta tv e in streaming

Palermo-Lecco e Venezia-Pisa sono in programma domenica 29 ottobre alle 16:15. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Palermo-Lecco

Palermo vittorioso contro l’ultima della classe. La squadra di Corino costruita per la promozione diretta non dovrebbe avere chissà quali difficoltà a prendersi l’intera posta in palio. Match che potrebbe regalare almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Lund; Gomes, Stulac, Segre; Insigne, Brunori, Di Francesco.

LECCO (4-3-3): Melgrati; Lepore, Celjak, Bianconi, Caporale; Ionita, Galli, Crociata; Buso, Novakovich, Di Stefano.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0