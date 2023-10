Bayern Monaco-Darmstadt, Bundesliga: tv, formazioni, pronostici

Bayern Monaco-Darmstadt è una partita della nona giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 15:30: tv, probabili formazioni, pronostici.

Sei vittorie e due pareggi nelle prime otto giornate di campionato per il Bayern Monaco: ma nonostante questo cammino immacolato la squadra di Tuchel non è prima in classifica. Davanti a tutti in Germania al momento con due punti in più rispetto ai bavaresi c’è il Leverkusen di Xabi Alonso. E in mezzo alle due formazioni c’è pure lo Stoccarda, vera rivelazione di questo inizio di stagione. Insomma, è dura per i campioni in carica.

Che però nel pomeriggio di sabato hanno un’importante occasione in casa contro il Darmastadt, formazione che punta solamente alla salvezza, e che in questo momento è anche fuori dalla zona rossa della classifica. Certo, pensare di uscire con un risultato positivo dal match di Monaco è qualcosa che va oltre l’immaginazione. E siccome il Bayern vorrebbe al più presto tornare in testa al campionato – la posizione finale degli ultimi undici anni – allora possiamo tranquillamente affermare che questa partita non ha davvero storia.

Troppe differenze in campo, non solo con gli ospiti di oggi, ma con tutte le avversarie del campionato. Aumentate, quest’anno, anche dall’arrivo di Kane, quel centravanti che lo scorso anno dopo la partenza di Lewandowski è mancato. E che sta ovviamente rispettando tutte le attese.

Come vedere Bayern Monaco-Darmstadt in diretta tv e streaming

Bayern Monaco-Darmstadt è in programma sabato alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 256) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Gara che senza dubbio pende dalla parte del Bayern Monaco. Match che come al solito dovrebbe regalare tre punti ai padroni di casa. Match che si sbloccherà nel primo tempo e che potrebbe anche regalare la solita rete di Kane. Sì, senza dubbio sono diversi i pronostici che ci sentiamo di fare per questa partita che i bavaresi vinceranno senza nessun problema. Per il Darmstadt, ovviamente, non sono queste le partite dove bisogna fare punti per la salvezza.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Darmstadt

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Kim, De Ligt, Davies; Kimmich, Laimer; Coman, Musiala, Sane; Kane.

DARMSTADT (3-4-2-1): Schuhen; Klarer, Muller, Maglica; Bader, Holland, Mehlem, Kempe, Nurnberger; Skarke, Pfeiffer.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0