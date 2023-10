Stoccarda-Hoffenheim, Bundesliga: tv, formazioni, pronostici

Stoccarda-Hoffenheim è una partita della nona giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 15:30: tv, probabili formazioni, pronostici.

Secondo posto in classifica. Una sola sconfitta in campionato alla seconda giornata contro il Lipsia. Poi solo ed esclusivamente vittorie. Lo Stoccarda di Hoeness è la squadra rivelazione di questo avvio di stagione. E contro l’Union Berlino al ritorno dalla sosta nello scorso weekend è arrivata una clamorosa dimostrazione di forza con un tre a zero in trasferta mai in discussione.

Tutto gira a gonfie vele dentro la squadra che sogna di rimanere – almeno – al secondo posto in classifica al termine di questa giornata. L’Hoffenheim è sì un avversario ostico, di quelli da prendere con le pinze, ma oggettivamente la formazione ospite non è che stia riuscendo a trovare continuità nei propri risultati. Certo, il cammino fuori casa è di quelli clamorosi visto che nelle ultime cinque uscite sono arrivate altrettante vittorie. Però stavolta lo Stoccarda dovrebbe regalare un dispiacere ad una squadra che comunque è nelle zone nobili della classifica e che in questo momento sarebbe anche in zona Europa.

Un match che in ogni caso promette spettacolo. E almeno tre reti complessive. Entrambe segnano molto e soprattutto gli ospiti subiscono altrettanto. Ma andiamo a vedere quello che è il nostro pronostico per questa partita.

Come vedere Stoccarda-Hoffenheim in diretta tv e streaming

Stoccarda-Hoffenheim è in programma sabato alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 256) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La sfida tra Stoccarda e Hoffenheim dovrebbe regalare almeno una rete per squadra e, siccome lo Stoccarda alla fine dei novanta minuti dovrebbe riuscire anche a conquistare la vittoria, almeno tre reti complessive. Favoriti i padroni di casa che sognano di rimanere almeno al secondo posto in classifica. Ma che potrebbero per una notte in attesa del Leverkusen volare da soli in testa.

Le probabili formazioni di Stoccarda-Hoffenheim

STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Rouault, Anton, Zagadou, Mittelstadt; Karazor, Stiller; Silas, Millot, Fuhrich; Undav.

HOFFENHEIM (3-5-2): Baumann; Akpoguma, Brooks, Vogt; Kaderabek, Promel, Grillitsch, Stach, Skov; Weghorst, Beier.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1