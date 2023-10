Lipsia-Colonia, Bundesliga: tv, formazioni, pronostici

Lipsia-Colonia è una partita della nona giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: tv, probabili formazioni, pronostici.

In questo momento in Bundesliga c’è lo Stoccarda che sta facendo un campionato strepitoso, e questo ovviamente mette il Lipsia – che di solito conquista sempre l’accesso alla Champions League – nelle condizioni di vincere sempre per non perdere terreno da chi sta davanti. E oggi contro il Colonia non dovrebbe mancare l’appuntamento con i tre punti la formazione che in settimana ha distrutto la Stella Rossa nella massima competizione europea.

Il Colonia la sua annata l’ha iniziata non benissimo. Penultimo posto in questo momento, squadra che ha fatto solamente sette gol – il peggior attacco del campionato tedesco – e che ne ha subiti 15. Non tanti, oggettivamente, andando a vedere il cammino degli altri. Ma sufficienti in ogni caso a rendere la classifica difficile da guardare. La prima vittoria per gli ospiti è arrivata lo scorso fine settimana, anche inaspettata c’è da dire. Ma tutto questo in ogni caso non permette di guardare con molta tranquillità alla sfida che chiuderà il sabato del campionato tedesco.

Lipsia ovviamente che parte con tutti i favori del pronostico, che in casa non ha comunque un cammino positivo fino al momento e che anche per questo ha assoluto bisogno dei tre punti per invertire questa tendenza. Insomma, il match è già bello scritto.

Come vedere Lipsia-Colonia in diretta tv e streaming

Lipsia-Colonia è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 256) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Lipsia favorito, non solo sulla carta, ma anche per quelle che sono le motivazioni che metterà in campo. Dopo la bella vittoria in Champions League i padroni di casa non si vogliono fermare e cercare un’affermazione che cambierebbe anche il cammino interno di questa squadra che fino al momento non è stato esaltante. Insomma, tutto scritto. Colonia battuto e senza punti.

Le probabili formazioni di Lipsia-Colonia

LIPSIA (4-4-2): Blaswich; Henrichs, Simakan, Lukeba, Raum; Simons, Kampl, Schlager, Olmo; Openda, Poulsen.

COLONIA (4-2-3-1): Schwabe; Schmitz, Hubers, Chabot, Paqarada; Martel, Ljubicic; Carstensen, Kainz, Waldschmidt; Selke.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1