Barcellona-Real Madrid, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Barcellona-Real Madrid è una partita dell’undicesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 16:15: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Il primo Clásico della stagione cade in un momento particolarmente positivo per Barcellona e Real Madrid, che dopo dieci giornate sono rispettivamente terzo e primo in classifica e separati da un solo punto. Inutile ribadire il significato di questa partita per entrambi i club, in assoluto i più vincenti di Spagna: una rivalità a 360 gradi che valica i confini prettamente calcistici e che viene vissuta dalla rispettive tifoserie non solamente in quest’occasione.

Sono sempre loro i grandi favoriti per il titolo, che lo scorso anno ha preso la direzione delle Ramblas. Al momento è il Real Madrid di Carlo Ancelotti a guardare tutti dall’altro verso il basso: i Blancos sono primi insieme al sorprendente Girona – guarda caso un’altra squadra catalana – e finora hanno toppato solo due partite: il derby cittadino con l’Atletico Madrid (3-1) e la gara con il Siviglia di sabato scorso, con gli andalusi dell’ex Sergio Ramos che sono riusciti a strappare un pareggio alle Merengues. Ma il Real Madrid ha subito ripreso a vincere e l’ha fatto in quello che è il suo habitat naturale, la Champions League. In Portogallo contro il Braga gli uomini di Ancelotti hanno messo a segno la terza vittoria nella competizione (1-2): decisivo, ancora una volta, Jude Bellingham, che ormai viaggia su medie da attaccante. Già 11 gol in 12 partite per l’ex Borussia Dortmund.

Xavi con il dubbio Lewandowski

Il Barcellona invece è ancora imbattuto, sia in Champions League che in Liga, ma rispetto al Real Madrid ha pareggiato due partite in più.

Nelle ultime quattro giornate, ad esempio, i blaugrana di Xavi hanno perso punti nelle gare di Maiorca e Granada, entrambe terminate 2-2. Senza il loro cannoniere Lewandowski – improbabile che il polacco recuperi per il Clásico – il Barcellona è comunque riuscito ad avere la meglio sull’Athletic Bilbao, sconfitto 1-0 domenica scorsa – gol decisivo del canterano classe 2006 Guiu – ed ha ipotecato un pass per gli ottavi di Champions League grazie al successo per 2-1 sullo Shakhtar Donetsk. Oltre a Lewandowski, Xavi dovrà fare a meno anche di Koundé, Sergi Roberto, Pedri, de Jong e Raphinha. In dubbio pure Joao Felix, che ha preso una botta mercoledì scorso. Ancelotti invece ha solo qualche problema in difesa, dove di fianco a Rudiger giocherà Nacho. A sinistra spazio a Fran Garcia.

Come vedere Barcellona-Real Madrid in diretta tv e streaming

La sfida tra Barcellona e Real Madrid è valida per l’undicesima giornata della Liga spagnola ed è in programma sabato alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

L’ultimo successo del Real Madrid in casa del Barcellona è datato ottobre 2021, due anni fa. Difficile esporsi sul risultato finale, soprattutto se consideriamo quanto sia sentita questa partita in Catalogna. Equilibrio anche nelle quote dei bookmaker, che considerano leggermente favoriti i padroni di casa. Secondo noi ci sono buone possibilità che il Real Madrid eviti la sconfitta: i Blancos finora hanno dimostrato di avere qualcosa in più, a livello di singoli più che di gioco. Probabile che vadano a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Barcellona-Real Madrid

BARCELLONA (4-4-2): ter Stegen; Cancelo, Christensen, Iñigo Martínez, Baldé; Gavi, Romeu, Gündogan, Fermín; Ferran Torres, Joao Félix.

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Fran García; Valverde, Camavinga, Modric; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Jr.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1