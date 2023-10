Juventus-Verona, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Juventus-Verona è una partita valida per la decima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

La Juventus continua a non brillare ma è una squadra che bada al sodo ed è efficace come poche. Producendo il minimo sforzo, i bianconeri domenica scorsa si sono aggiudicati l’importantissimo scontro diretto di San Siro con il Milan (0-1), dimostrando di avere le tutte le carte in regola per insidiare le due milanesi nella lotta per quello scudetto che dalle parti della Continassa manca ormai dal 2020.

Gli uomini di Massimiliano Allegri hanno approfittato delle pesanti assenze dei rossoneri e soprattutto dell’espulsione di Malick Thiaw, che a fine primo tempo ha lasciato la formazione di Stefano Pioli in 10 uomini. A decidere il match, ironia della sorte, è stato l’ex di turno, Manuel Locatelli, che esattamente sette anni dopo ha impresso il suo marchio su un Milan-Juve, con l’unica differenza che all’epoca vestiva la maglia rossonera. L’allenatore livornese si gode un’altra prestazione impeccabile dal punto di vista difensivo: quarto clean sheet di fila per la Juventus, che non subisce gol dalla partita con il Sassuolo. La vittoria di San Siro consente inoltre ai bianconeri di portarsi a -2 dalla vetta, adesso occupata dall’Inter. Ed in caso di vittoria con il Verona nell’anticipo del sabato, i bianconeri potrebbero riassaporare l’ebbrezza di guardare tutti dall’altro verso il basso.

La partita con gli scaligeri è di quelle da non sbagliare, anche perché Inter e Milan in questo turno sono impegnate in due complicati big match con Roma e Napoli. Il calendario propone un’altra sfida proibitiva ai gialloblù di Marco Baroni, che una settimana fa si sono arresi 3-1 al Napoli. Sono solo due i punti conquistati dai veneti nelle ultime sette giornate.

Juventus-Verona: le ultime notizie sulle formazioni

Improbabile un recupero di Danilo: la difesa della Juventus continuerà ad essere diretta da Bremer, affiancato da Gatti e Rugani. Sulla corsia destra chance dal 1′ per Weah, davanti Allegri dovrebbe schierare il ristabilito Vlahovic con Kean. Chiesa partirà dalla panchina.

Nel Verona dovrebbero tornare titolari Terracciano, Duda e Lazovic, con Suslov che farà compagnia a Ngonge sulla trequarti. Davanti più Djuric di Bonazzoli.

Come vedere Juventus-Verona in diretta tv e in streaming

Juventus-Verona è in programma sabato alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma streaming detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Juventus e Verona anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Una ghiotta occasione da sfruttare per una Juventus che potrebbe trascorrere qualche ora davanti a tutti in classifica. I bianconeri hanno battuto 15 volte il Verona nelle ultime 16 sfide giocate allo Stadium ed immaginiamo che il trend possa continuare, soprattutto alla luce del momento complicato che stanno attraversando gli uomini di Baroni. Non sarebbe una sorpresa un altro clean sheet da parte dei bianconeri.

Le probabili formazioni di Juventus-Verona

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Kean.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Terracciano, Dawidowicz, Magnani; Faraoni, Folorunsho, Duda, Lazovic; Ngonge, Suslov; Djuric.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0