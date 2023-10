Camila Giorgi a luci rosse: foto ad alto rischio, maneggiare con cura

Camila Giorgi cala il jolly e posta sui social network uno scatto che sfida l’immaginazione: a luci rosse è micidiale.

A vederla non sembra esattamente disperata, ma ci sta. Gioca a tennis da così tanto tempo che avrà ormai imparato, com’è giusto che sia, a gestire gli infortuni. E ad essere paziente, per tutta risposta, dal momento che certi problemi costringono gli sportivi a restare fermi molto a lungo.

L’acciacco al piede non avrà impensierito troppo, dunque, Camila Giorgi. La tennista marchigiana molto probabilmente non scenderà più in campo per questo 2023, ma non sembra essersi persa d’animo. Ha dovuto addirittura rinunciare alla convocazione in Nazionale in vista della fase finale della Billie Jean King Cup, ma tant’è. Ha fatto ritorno a casa, a Firenze, e sta semplicemente aspettando che l’infortunio faccia il suo corso e che il tempo lenisca ogni “ferita”. Sebbene resti inteso, naturalmente, che sia un vero peccato che la marchigiana non possa dare il suo contributo alla squadra azzurra che, capitanata da Tathiana Garbin, dovrà vedersela con la Francia e con la Germania.

E mentre l’allenatrice e le compagne di squadra “soffrono” l’assenza di un’atleta che avrebbe potuto fare la differenza, lei cerca di rimettersi in sesto. Si sta allenando tanto e spesso, la bella Camila, come abbiamo avuto modo di desumere dai numerosi scatti in tenuta sportiva da lei postati nei giorni scorsi.

Camila Giorgi, si capisce poco ma una cosa è chiara: è sexy da morire

Scatti che hanno fatto il paio con altre foto, altrettanto piccanti, apparse a gran sorpresa sul suo profilo Facebook. Come quella, ad esempio, che i suoi oltre 700mila follower si sono ritrovati nel proprio feed agli sgoccioli del weekend. E che tutti, ne siamo sicuri, avranno apprezzato.

Non capita tutti i giorni, d’altra parte, di vedere la Giorgi a luci rosse. Letteralmente, peraltro, dal momento che la campionessa di Macerata è apparsa, per l’appunto, in un’immagine in cui la si vede in una stanza le cui luci erano proprio di questo colore. Si fa fatica a metterla a fuoco, ma è comunque evidente che sia bella e sensualissima come sempre.

Indossa una maglia attillatissima di colore bianco – che non si capisce bene quanto lunga sia – un chiodo nero e dei jeans talmente stretti che di persona sarà stato uno spettacolo “illegale”. Stilosissima e sicura di sé come al solito, dunque, anche stavolta è riuscita a fare incetta di like e di cuori con uno scatto per nulla banale. Costruito ad arte, bensì, per fare impazzire i follower.