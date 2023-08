Camila Giorgi si lascia andare: così non l’avete mai vista

Camila Giorgi è tornata a far sognare i social, dove ha deciso di lasciarsi completamente andare in uno scatto davvero mozzafiato.

La sua bellezza non è mai passata inosservata: Camila Giorgi è senza ombra di dubbio una delle tenniste più seguite e amate dagli appassionati e non solo. Sui social si è guadagnata una notevole popolarità con i suoi scatti, che puntualmente vengono sommersi dai commenti di migliaia e migliaia di utenti, e di recente è tornata a farli sognare. L’ultima foto condivisa su Instagram è da perdere il respiro.

La tennista maceratese si è fatta conoscere al grande pubblico per i suoi traguardi. Camila Giorgi è considerata una delle migliori giocatrici che l’Italia abbia mai avuto, con un best ranking alla posizione numero 26 della classifica mondiale. Sono diversi i successi che ha ottenuto sul campo, tra i quali spicca la vittoria del Canada Open del 2021. Quest’anno si è aperto nel migliore dei modi per lei, che ha vinto il suo quarto titolo WTA a Mérida.

Tuttavia, negli scorsi mesi, l’atleta ha dovuto fare i conti con un brutto infortunio al ginocchio, che l’ha costretta a ritirarsi durante il WTA di Madrid. Allo stesso modo, è stata obbligata a rinunciare al Roland Garros per via del dolore che si stava facendo insopportabile. Più recentemente, ha preso parte ai tornei di Birmingham (dove ha avuto la peggio contro Venus Williams) e Wimbledon, dal quale è stata eliminata al primo turno.

Camila Giorgi, semplicemente meravigliosa: la foto incanta tutti

Nonostante le ultime sconfitte, Camila non si è mai data per vinta. Nulla sembra poterla buttare giù, nemmeno le accuse relative alla falsificazione dei certificati dei vaccini di Covid, alle quali ha sempre risposto con sangue freddo. Al momento la tennista si trova a Montreal, nel Quebec, dove presto cominceranno i Canada Open. Una nuova sfida avrà inizio per lei nelle prossime ore.

Come ogni sportiva, la Giorgi è ormai abituata alla vita frenetica, presa ogni giorno tra allenamenti, viaggi e match. Sui social tiene sempre aggiornati i tanti e affezionati follower, mostrandosi durante il lavoro ma anche nei momenti di quotidianità. Su Instagram l’atleta si è costruita un notevole seguito, guadagnandosi la fama di essere una delle tenniste più affascinanti di sempre.

Dando un’occhiata alle sue foto, non c’è assolutamente da sorprendersi. Camila è dotata di una bellezza fuori dal comune e, in diverse occasioni, ha deliziato i fan cimentandosi come modella in fantastici servizi fotografici. Nello scatto che potete vedere qui sopra, è possibile ammirarla in tutto il suo splendore: il look mette in risalto la sua meravigliosa silhouette, mentre lei posa con una sensualità ed una grazia a dir poco incantevoli.