I pronostici di venerdì 4 agosto: inizia la Championship inglese, in campo anche la Zweite Liga e c’è la finale di Supercoppa d’Olanda.

Inizia ufficialmente stasera il campionato di “Serie B” più ricco al mondo, la Championship inglese. In campo il Southampton, retrocesso nella scorsa stagione dalla Premier League, che affronterà lo Sheffield Wednesday destinato a un campionato anonimo secondo quelle che sono le previsioni degli addetti ai lavori della stampa inglese.

Si gioca anche il campionato cadetto tedesco, con la nobile decaduta Hertha Berlino a caccia dei tre punti contro il Wehen: missione decisamente alla portata.

Pronostici altre partite

Oggi si assegna anche un trofeo, in Olanda infatti si gioca la finale di Supercoppa tra Feyenoord e PSV. Come capita spesso in estate, le migliori squadre olandesi vengono saccheggiate dai top club europei. Questa non ha fatto eccezione: il Feyenoord ha ceduto Kokcu e Danilo, però ha anche ingaggiato Stengs, Ueda e Zerrouki. Il PSV ha detto addio a Xavi Simons, Gutierrez e Romero, acquistando Noa Lang e Ricardo Pepi. Il Feyenoord parte leggermente favorito in una sfida in cui tutte e due dovrebbero fare gol.

A proposito di gol, occhio nel campionato cinese a queste partite: Beijing Guoan-Henan Songshan Longmen e Zhejiang-Wuhan Three Towns.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Feyenoord vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Feyenoord-PSV, Supercoppa d’Olanda, ore 20:00

Vincenti

• Hertha Berlino (in Hertha Berlino-Wehen SV, Zweite League, ore 18:30)

• Silkeborg (in Silkeborg-Vejle, Superligaen, ore 19:00)

• Southampton o pareggio (in Sheffield Wednesday-Southampton, Championship, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Beijing Guoan-Henan Songshan Longmen, Chinese Super League, ore 13:35

• Zhejiang-Wuhan Three Towns, Chinese Super League, ore 13:35

• Feyenoord-PSV, Supercoppa d’Olanda, ore 20:00

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Paderborn-VfL Osnabruck, Zweite League, ore 18:30

• Feyenoord-PSV, Supercoppa d’Olanda, ore 20:00

• Sheffield Wednesday-Southampton, Championship, ore 21:30

Il “clamoroso”

Feyenoord vincente e almeno un gol per squadra (in Feyenoord-PSV, Supercoppa d’Olanda, ore 20:00)