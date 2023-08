Non solo Marcos Leonardo alla Roma: “Una coppia che fa felice Mourinho”

Sembra che la Roma possa buttarsi su Arnautovic del Bologna, senza per questo smettere di corteggiare Marcos Leonardo, il giovane e talentuoso attaccante del Santos.

Arnautovic potrebbe essere un obiettivo concreto per la Roma in caso di partenza di Belotti: l’ex Torino è un centravanti non adatto al gioco di José Mourinho e dovrebbe eessere in uscita. Anche Marcos Leonardo continua a essere nel mirino della Roma, anche se non è ancora arrivato il via libera da parte della proprietà giallorossa.

Il Santos può cedere il campioncino a 18 milioni, 10 di parte fissa e otto di bonus o da versare in un secondo momento. L’acquisto potrebbe dunque essere rateizzato. Pare comunque che Mourinho continui a invocare Morata… Forse l’accoppiato Arnautovic e Marcos Leonardo potrebbe appagarlo.

Augusto Ciardi, noto giornalista, intervento ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, ha parlato dei due attaccanti che la Roma potrebbe schierare nell’imminente prossima stagione: Marcos Leonardo e Marko Arnautovic.

“Se si abbina un Arnautovic a Marcos Leonardo, Mourinho potrebbe essere soddisfatto“, ha esordito Ciardi. “Per Mourinho lo stimolo di avere il brasiliano potrebbe essere quello di lanciare un calciatore di grande livello nel futuro“.

“Qualora arrivasse, sarebbe prelevato e messo in Europa, non partirebbe subito pronti e via. Un allenatore è rassicurato quando un attaccante del genere ha accanto una chioccia. Se non c’è uno di ventisette o ventotto anni in rosa, si prende un calciatore che piace al tecnico. E fra Mourinho e Arnautovic c’è un buon feeling. Questa accoppiata Marcos Leonardo-Arnautovic renderebbe felice Mourinho“.

Secondo Ciardi l’evidente malessere di Thiago Motta deriva anche dalla trattativa Arnautovic-Roma: “Motta ha avuto grandi problemi con lui. In passato si sono scontrati. Ma l’allenatore non può permettersi di perdere un elemento così importante“.

“Si è ipotizzato uno scambio con Belotti. A monte c’è una questione tattica, quando si parla di Mourinho si parla più di altre cose che di tecnica. José si è accorto come tutti che la Roma ha una manovra lenta e prevedibile. Sia perché non ci sono grandi schemi offensivi, sia per le caratteristiche che ci sono. Insomma, Belotti non è adatto al gioco che vorrebbe il portoghese“.

“Mourinho ha teorizzato una Roma diversa avendo a disposizione giocatori che sanno gestire di più“, ha concluso l’intervistato. “Quel tipo di manovra che voleva da un centrocampista la trova nell’attaccante. I calciatori si erano convinti tutti, la parte difficile è convincere le società“.