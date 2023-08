Camila Giorgi, sezione “segreta” da perdere la testa: c’è roba che scotta

Camila Giorgi, se li credevi persi ti sbagliavi: l’incredibile carrellata fa impazzire il popolo dei social network.

Camila Giorgi merita senza ombra di dubbio il podio. E non ci riferiamo al solo ambito tennistico, dove pure avrebbe potuto tranquillamente raggiungere le posizioni più panoramiche della classifica mondiale femminile. Partiamo di un altro ranking, le cui porte non sono aperte esattamente a tutti.

Qualche mese fa, Spin Genie aveva pubblicato una top ten popolata da sole atlete al cui interno c’era, tra le altre, anche la celebre tennista marchigiana. Vi era entrata per merito, nella misura in cui il suo nome, seguito dalla parola hot, era tra quelli più googlati dai cybernauti. Segno che il popolo dei social è pazzo di lei e che è sempre in cerca di scatti che la ritraggono in una versione diversa da quella “tennistica”. Fortuna che a lei piace mostrarsi in altre vesti e che si “esibisce”, spesso e volentieri, in veri e propri spettacoli social.

Tra selfie bollenti e foto in posa, shooting in lingerie e reel in cui esibisce tutta la sua incredibile femminilità, non si resta mai a secco. Nel caso in cui, però, abbiate voglia di farvi una scorpacciata di contenuti dell’ex numero 1 d’Italia, sappiate che su Instagram c’è una sezione segreta in cui troverete senz’altro pane per i vostri denti.

Camila Giorgi, una scorpacciata di selfie su Instagram

Avrete certamente fatto caso che in ogni profilo Instagram, appena sopra la gallery, ci sono dei “tondini” cliccabili. Facendo tap su di essi, troverete al loro interno una marea di contenuti che credevate “persi”.

Nel caso specifico di Camila, una di queste sezioni è dedicata alle foto più interessanti postate negli anni tramite stories. Potete solo immaginare, quindi, quante sorprese nascondano. Dentro, infatti, c’è di tutto un po’. Un riassunto dei suoi look migliori e più sexy, che vi permetterà di rifarvi gli occhi e di ripassare tutti gli outfit sfoggiati dalla fashionista di Macerata da quando ha scoperto il potere dei social.

C’è lei in bikini e con indosso i suoi sensualissimi completi sportivi. La possiamo ammirare in jeans e shorts, lingerie piccante ed intimo di pizzo. In estate, in autunno, in inverno e perfino in primavera. Una carrellata pazzesca di foto che vi lasceranno senza fiato, dunque, e che potrete ripassare in rassegna ogni volta che avrete voglia di contemplare “qualcosa” di bello. Di bello come, appunto, Camila Giorgi.