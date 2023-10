Stoccarda-Union Berlino, Coppa di Germania: tv, formazioni, pronostici

Stoccarda-Union Berlino è una partita del secondo turno di Coppa di Germania e si gioca martedì alle 18:00: pronostici e probabili formazioni.

L’Union Berlino sta vivendo una crisi senza fine. Gli Eisernen di Urs Fischer non riescono a frenare in alcun modo l’emorragia di sconfitte: l’ultimo successo dei capitolini è datato addirittura 26 agosto. Dal roboante successo ai danni del neopromosso Darmstadt, risalente a due mesi fa, la formazione della capitale tedesca ha praticamente dimenticato come si vince, incassando ben dieci k.o. di fila tra campionato e Champions League.

Una settimana fa l’Union Berlino si è arreso di misura al Napoli in coppa (0-1), vedendo con ogni probabilità sfumare le residue chance di superare il turno, e sabato scorso ha rimediato un’altra brutta sconfitta sul campo del Werder Brema (2-0). Stanno già suonando da tempo i campanelli d’allarme e la prima testa a saltare potrebbe essere proprio quella dell’allenatore: le voci riguardo ad un possibile esonero di Fischer si rincorrono da diversi giorni. L’Union Berlino, quartultimo in Bundesliga con soli 6 punti racimolati in nove giornate di campionato, non può permettersi di snobbare l’impegno di Coppa di Germania con lo Stoccarda, squadra che vive un momento diametralmente opposto.

Gli svevi, terzi in classifica, dietro a Bayer Leverkusen e Bayern Monaco, stanno andando ben oltre quelle che erano le aspettative iniziali.

Partiti per raggiungere una salvezza tranquilla dopo essersi salvati solamente dopo il playoff promozione-retrocessione, gli uomini di Sebastian Hoeness a sorpresa hanno già raggiunto quota 21 punti, merito di una lunga striscia di vittorie, interrottasi proprio nell’ultimo fine settimana contro l’Hoffenheim, passato 2-3 alla Mercedes-Benz Arena. Una sconfitta che non toglie nulla all’arrembante inizio dello Stoccarda, trascinato dai gol dell’attaccante francese Guirassy, assente sabato nella sfida con il club di Sinsheim.

Come vedere Stoccarda-Union Berlino in diretta tv e streaming

La gara tra Stoccarda e Union Berlino, in programma martedì alle 18:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

La Coppa di Germania rappresenta sempre un’incognita, soprattutto in questo periodo. La sensazione è che la vittoria serva di più all’Union Berlino per provare ad uscire dal tunnel in cui si è infilato. Sì, i capitolini potrebbero riuscire ad evitare la sconfitta, approfittando anche del turnover di Hoeness. Ad ogni modo i gol complessivi con ogni probabilità saranno almeno tre, come nell’ultimo precedente dello scorso 21 ottobre, terminato 3-0 per li Stoccarda.

Le probabili formazioni di Stoccarda-Union Berlino

STOCCARDA (4-2-3-1): Schock; Stenzel, Zagadou, Anton, Ito; Leweling, Stiller; Egloff, Millot, Milosevic; Undav.

UNION BERLINO (3-5-2): Schwolow; Bonucci, Knoche, Leite; Trimmel, Laidouni, Aaronson, Kral, Gosens; Kaufmann, Hollerbach.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2