Camila Giorgi va controcorrente: si veste da se stessa e batte tutte

Camila Giorgi ha deciso di andare controcorrente. Ad Halloween l’amata tennista si è travestita da se stessa con un risultato super sexy come sempre.

Nata nel 1991 a Macerata, Camila Giorgi è famosa per essere una delle migliori tenniste della storia del Paese. Il pubblico ha imparato a conoscerla ed apprezzarla tra un torneo e l’altro, assistendo ai suoi trionfi e facendo il tifo per lei ogni volta. Ma oltre ad aver ammaliato tutti con il suo talento in campo, la giocatrice si è sempre contraddistinta per la sua classe ed il suo fascino facendo una vera e propria strage di cuori.

Sono diverse le atlete che, nel corso degli anni, si sono affermate non solo come celebrità del mondo dello sport, ma anche come icone di bellezza e sensualità. Basta pensare, per esempio, all’ex tennista Maria Sharapova, attualmente imprenditrice. Oppure alla giovane Eugenie Bouchard, che oltre a portare avanti la sua carriera da giocatrice è un’affermata modella.

In Italia, quello di Camila Giorgi è senza dubbio il volto più seguito e desiderato quando si parla di tennis. La 31enne, da parte sua, sa sempre come attirare le attenzioni dei tifosi, in particolare sui social, mandando questi ultimi in completo delirio con le sue foto mozzafiato. La tennista dai capelli biondi e lo sguardo profondo, infatti, appare spesso in scatti in cui sfodera tutto il suo fascino.

Camila Giorgi, super sensuale ad Halloween: la tennista sfida tutti e conquista i social

In diverse occasioni Camila Giorgi ha lasciato il mondo del web a bocca spalancata dimostrando di non avere niente da invidiare alle modelle professioniste. La tennista è stata protagonista di servizi fotografici da capogiro, facendosi notare anche per il suo impegno nel settore della moda. Da tempo, infatti, è l’ambasciatrice del marchio Giomila, dedicato all’abbigliamento sportivo di lusso.

Molto attiva su Instagram, la giocatrice di tennis maceratese delizia frequentemente i fan con scatti in cui è possibile ammirarla tutto il suo splendore. Camila, ormai, ha conquistato migliaia e migliaia di persone e ogni suo post viene sommerso dai like e commenti degli utenti. Per questi ultimi, infatti, è impossibile rimanere indifferenti davanti alle sue foto da urlo.

Negli scorsi giorni in tanti hanno festeggiato la notte di Halloween e, come diverse celebrità, anche la Giorgi si è mostrata nel corso della serata più spaventosa dell’anno. A differenze delle altre, però, ha deciso di andare controcorrente. Nel selfie allo specchio che vi proponiamo posa mostrando a tutti la sua mise: nessun travestimento per la campionessa, che ha optato per un sensualissimo mini-abito nero abbinato a calze leopardate.