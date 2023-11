Sampdoria-Palermo, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Sampdoria-Palermo è una partita valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Con la vittoria di due settimane fa sul Cosenza sembrava che la Sampdoria avesse messo alle spalle il periodo negativo. Ma invece la sconfitta contro il SudTirol, arrivata comunque nei minuti di recupero e non senza polemica, ha fatto capire che serve ben altro alla squadra di Pirlo per uscire fuori dal momento. Ma adesso il tecnico rischia davvero anche perché in Coppa Italia contro la Salernitana durante la settimana è arrivata una sconfitta pesantissima.

Diciamo che le idee di gioco di Pirlo non sono state assimilate a dovere. Certo, dalla sua parte il tecnico ha il fatto di essere partito in ritardo con la sua squadra. Ma il tempo stringe e senza cambio di rotta anche la salvezza – che adesso vista la classifica deve per forza essere l’obiettivo stagionale – diventa difficile. E in tutto questo c’è da metterci anche un fatto bello ché importante. A Marassi arriva un Palermo deluso e con il dente avvelenato dopo la clamorosa sconfitta interna contro il Lecco della scorsa settimana. Inaspettata per tutti, anche per i tifosi rosanero che sono tornati a casa delusi dopo una prestazione deludente. La truppa di Corini, decisamente costruita per il salto di categoria, adesso è alla ricerca di un pronto riscatto. E sa benissimo inoltre di avere nelle corde le qualità per farlo. Insomma, per Pirlo si prospetta un altro sabato davvero difficile.

Come vedere Sampdoria-Palermo in diretta tv e in streaming

Sampdoria-Palermo è in programma sabato 4 novembre alle ore 16:15. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Sampdoria-Palermo

Palermo favorito. Senza dubbio. I siciliani possono dare il colpo del ko alla Sampdoria che potrebbe ridimensionare del tutto la propria stagione. Il Palermo ha le qualità per il colpo esterno, e alla fine dovrebbe riuscire a portare a casa l’intera posta in palio.

Le probabili formazioni

SAMPDORIA (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Giordano; Kasami, Yepes, Vieira; Verre, Borini; Esposito.

PALERMO (4-2-3-1): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Lund; Gomes, Segre; Di Francesco, Henderson, Mancuso; Brunori.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2