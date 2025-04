Quanta bellezza nell’entry list Roland Garros: le 5 tenniste più amate in gara a Parigi

Lo spettacolo raddoppia al Roland Garros: in gara ci sono delle tenniste che, oltre ad essere super talentuose, sono anche bellissime.

La finale femminile del Roland Garros ha avuto tutto un altro sapore, lo scorso anno. In gara c’era la nostra Jasmine Paolini, motivo per il quale abbiamo vissuto quell’evento con ancor più trepidazione. Alla fine la nostra portacolori non è riuscita ad avere la meglio sulla campionessa Iga Swiatek, ma questo non significa che non ci abbia comunque regalato emozioni e brividi a non finire. Anzi, se c’è qualcosa di cui siamo certi è che gli italiani quel giorno non lo dimenticheranno mai. Per nessuna ragione al mondo.

La speranza, a questo punto, è che la tennista di Castelnuovo di Garfagnana riesca almeno a ripetere l’impresa centrata lo scorso anno. Sarebbe bello, in effetti, se il destino potesse darle una seconda chance. Non sarà facile, però, perché adesso che gli organizzatori dello Slam che si gioca al di là delle Alpi hanno diffuso la entry list del torneo sappiamo per certo che la concorrenza in gara a Parigi sarà ancor più spietata di quanto ci aspettassimo.

La entry list del Major parigino (qui la versione completa, per quanto riguarda il singolare femminile) pullula, nel vero senso della parola, di campionesse pronte a darsele di santa ragione, pur di conquistare il titolo che, lo scorso anno, è stato vinto dall’ex numero 1 di origini polacche. Ed è anche pieno, a dirla tutta, di tenniste che, oltre ad avere un talento straordinario, possiedono anche una bellezza fuori dal comune. Ce ne sono parecchie, sì, ma per l’occasione ne abbiamo scelte 5. Sono le più amate, le più popolari in assoluto e collezionano titoli e like in egual misura. Ecco qui di seguito, allora, le 5 tenniste più belle e sexy in gara al Roland Garros.

Badosa superstar: ha conquistato Tsitsipas e non solo

L’ultima volta che è scesa in campo ne è uscita in lacrime. Perché Paula Badosa sarà anche bellissima e fortissima, ma è anche, diciamocelo, un po’ sfortunata. Come Matteo Berrettini, se vogliamo, pure la fuoriclasse spagnola si vede costretta a rifare ciclicamente i conti con acciacchi ed infortuni. Stavolta a darle noia è la schiena, ma conta di riuscire a rimettersi in sesto e a tornare a giocare in tempo per uno dei suoi tornei del cuore: il Masters 1000 di Madrid. Nel frattempo si sta allenando duramente e, tra una sessione in palestra e una in campo, continua a coltivare nuove passioni: come quella per il tennista greco Stefanos Tsitsipas, con il quale fa coppia fissa da un paio d’anni circa. E che in tanti, chissà poi perché, invidiano moltissimo.

Sabalenka ammalia e ruggisce: numero 1 in tutti i sensi

C’è un motivo ben preciso se il popolo del tennis l’ha soprannominata “la tigre bielorussa”. Aryna Sabalenka un felino lo è in molti sensi: graffia e morde in campo così come nella vita, essendo la sua una bellezza “pericolosa” al pari di quella dell’animale più agile e potente che ci sia in natura. Anche lei, proprio come la sua migliore amica Paula Badosa, insieme alla quale dà spesso vita a siparietti esilaranti ed ultrasexy, è felicemente fidanzata, seppur solo da qualche mese a questa parte. A Parigi con la numero 1 ci sarà senz’altro anche lui, ma non si arrabbierà se qualcuno – leggi bene: tutti – si fermeranno a guardarla, estasiati da cotanta bellezza.

Kalinskaya mozzafiato: dalla Russia con furore

Non ci stupisce affatto che Jannik Sinner (e prima ancora di lui l’australiano Nick Kyrgios) avesse perso la testa per lei. Anna Kalinskaya, del resto, è così bella da non sembrare quasi vera. Lo è eccome, però, solo che adesso, a differenza di qualche mese fa, non è più fidanzata con il numero 1 del mondo. Pare sia tornata a frequentare il suo ex fidanzato, Tomas Ferrari, e va bene così, purché sia felice. Anche perché ogni volta che la tennista russa sorride, lasciatecelo dire, il mondo diventa all’improvviso un posto migliore.

Raducanu superstar: nuova vita, stesso fascino di sempre

Anche Emma Raducanu, come la spagnola Paula Badosa, ha collezionato talmente tanti di quegli infortuni e stop da non poterli più contare sulle dita di una mano. Nel 2021 ha vinto l’Us Open, ma, da quel momento in poi, la strada è stata tutta in salita e non certo in discesa. Nelle ultime settimane, però, un cambiamento c’è stato ed è innegabile. L’impressione è che la tennista britannica si sia come sbloccata, ragion per cui possiamo aspettarci di tutto da lei, talentuosa e anche bellissima.

Lys alla riscossa: fortunata e pure bellissima

Di lei si dice che sia la tennista più fortunata al mondo. Non perché riesca a vincere senza il talento e la determinazione, intendiamoci. Quello, francamente, è impossibile. Eva Lys si è guadagnata questa etichetta dopo che le è successo qualcosa di strabiliante. La tennista tedesca è stata ripescata per ben due volte, prima agli Australian Open e poi a Indian Wells. In tutto ciò, è bellissima. Ma qualche difetto dovrà pure avercelo, no?