Sinner, Kalinskaya fuori controllo: schiaffo in pubblico, è finita malissimo

Sinner, è successo davanti a centinaia di persone: che caratterino la nuova fidanzata russa Anna Kalinskaya.

È il 2019. Il mondo non è ancora stato sconvolto dall’avvento della pandemia che, come noto, ha stravolto le nostre abitudini e la nostra quotidianità. Matteo Berrettini non ha ancora disputato la finale di Wimbledon, ma la sua scalata al successo è già iniziata. Sta con Ajla Tomljanovic, che al suo fianco ha ritrovato il sorriso dopo la storia d’amore, finita malissimo ma per ragioni sconosciute, con il bad boy per antonomasia del circuito maschile: il fumantino Nick Kyrgios.

Anche l’australiano ha voltato pagina. Adesso sta con Anna Kalinskaya, la bellissima tennista russa che fa sognare i social con i suoi scatti supersexy e la sua bellezza, acqua e sapone ma al tempo stesso dirompente. Romperà con lei l’anno dopo, anche in questo caso in malo modo, come ampiamente testimoniato dai post che la ragazza, oggi nuova fidanzata di Jannik Sinner, pubblicò sui social network. Scrisse che il nativo di Canberra non era un ragazzaccio, ma “una persona cattiva”.

Un commento schietto e diretto, cancellato poco dopo, che lasciava intuire alla perfezione che Kyrgios l’avesse in qualche modo ferita. La russa non ha mai più voluto parlare di lei, ma a fare chiarezza sulla rottura fu, qualche tempo dopo, la successiva partner di Nick, ovvero Chiara Passari, che nel 2021 lo trascinerà in tribunale con l’accusa di aggressione. Ma questa è un’altra storia e non tocca a noi occuparcene, avendo già fatto luce su di essa la giustizia.

Sinner, che caratterino Anna: “Ci ha lanciato un bicchiere”

La Passari, interpellata dai follower a proposito dell’ex fidanzata del suo nuovo compagno, aveva raccontato loro qualcosa di incredibile. Una storia da prendere con le pinze, naturalmente, non essendoci prove del fatto che le cose siano andate veramente come rivelato da Chiara su Instagram.

La versione dell’ex lady Kyrgios fu questa: “Ci ha visti in un club – disse, riferendosi ad Anna – e ha lanciato un bicchiere al nostro tavolo, gli ha dato uno schiaffo. Non ci lasciava in pace, è salita su un taxi con Nick ed è finita nel nostro hotel dove ha continuato a cercare di entrare nella nostra camera. Conclusione: è pazza al 100%. Il tutto mentre ha già un altro ragazzo”.

Una versione tutta da verificare, ovviamente, che sembrerebbe tuttavia confermare l’ipotesi secondo cui Kyrgios abbia ferito, in qualche modo, l’attuale lady Sinner. Fortuna che ora è tutta acqua passata e che al suo fianco ci sia, adesso, quello è ritenuto essere il tennista più gentile, rispettoso ed educato di tutto il circuito.