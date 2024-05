Berrettini e Sinner, il triangolo no ma il pentagono sì: è sulla bocca di tutti

Berrettini e Sinner, non si parla d’altro che di questa incredibile coincidenza: con l’arrivo della Kalinskaya tutto è cambiato.

Gli sarà costato un sacco di fatica, ma alla fine lo ha ammesso: Jannik Sinner ha ufficializzato la sua relazione con la tennista russa Anna Kalinskaya. La ragazza lunedì era in tribuna a plaudire al suo primo successo al Roland Garros e anche lui, una volta terminata la conferenza stampa, è corso a vedere giocare la sua nuova fidanzata.

Un amore relativamente giovane, il loro, che potrebbe essere presumibilmente iniziato a cavallo tra il Masters 1000 di Miami e gli Internazionali d’Italia. In Florida con l’azzurro c’era ancora Maria Braccini, per cui le origini di questo flirt andrebbero rintracciate in un periodo immediatamente successivo al trionfo all’Hard Rock Stadium. Indipendentemente da tutto, è oggettivo che adesso Sinner e il suo amico e connazionale Matteo Berrettini non abbiano più in comune solo la fede tricolore e la passione per il tennis.

Con il debutto di Jannik nella dimensione degli amori nati sotto rete, quello che prima era solo un triangolo è ufficialmente diventato un pentagono. Già, perché non tutti sanno che del passato della bella Kalinskaya, amatissima dal popolo del tennis e da quello dei social, ha fatto parte uno dei personaggi più controversi della storia di questo splendido sport.

Berrettini e Sinner, l’arrivo di Anna spariglia le carte

Anna, proprio come Ajla Tomljanovic, un tempo fidanzata con Berrettini, ha avuto una relazione sentimentale con il bad boy australiano Nick Kyrgios. Ora il nativo di Canberra non è più il “ragazzaccio” di una volta: ha messo la testa a posto e si sta reinventando, non potendo giocare a causa di svariati infortuni dai quali non riesce a riprendersi.

Sta di fatto che fra loro non finì proprio nel migliore dei modi. Nel 2020, sul finire del lockdown, la ragazza aveva postato sui social un commento che non lasciava spazio ad alcuna interpretazione: “Tu non sei un ragazzaccio – aveva usato queste esatte parole – semplicemente sei una persona cattiva“. Lo aveva rimosso qualche istante dopo, ma la frittata era ormai fatta. Anna aveva comunque cercato di correggere il tiro pubblicando immediatamente un post in cui usava tutt’altro tono.

“Ci siamo lasciati. Non siamo amici. Capisco che sono una sua collega, ma non voglio parlare di lui. Vi chiedo di rispettare questa decisione. Grazie”. E, così facendo, era calato il sipario su lei e Kyrgios, che prima ancora di imbattersi nella Kalinskaya era stato un tutt’uno con la Tomljanovic. Non era finita bene neanche con Ajla, a dirla tutta, visto che lei, di punto in bianco, aveva cancellato dai suoi canali ufficiali qualunque foto e commento dell’ex. La stessa cosa, in soldoni, che ha rifatto quando ha rotto con Matteo.