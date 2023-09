Tennis, l’ex di Kyrgios fa strage di cuori: miniabito da capogiro

Tennis, ma quanto è bella l’ex fidanzata del campione australiano? La foto di Anna ha lasciato tutti senza fiato.

Hanno sempre dato due versioni dei fatti molto diverse. Anzi, più che diverse, forse sarebbe meglio dire diametralmente opposte. Segno che hanno vissuto la fine della loro storia d’amore in maniera completamente differente e che neanche i sentimenti che la alimentavano, a quanto pare, si equiparavano.

Quando il tennista australiano Nick Kyrgios e la sua collega russa Anna Kalinskaya si sono detti addio, la ragazza, allora giovanissima, non aveva avuto parole gentili per il suo ex fidanzato. A quanti si ostinavano a definirlo bad boy, ossia ragazzaccio, che è poi diventato il suo soprannome, lei diceva che era una “persona cattiva”. Il che sembra dimostrare che la rottura abbia ferito più lei che non il nativo di Canberra, che a quel tempo, così aveva ammesso, si divertiva ad andare a letto con le ragazze che facevano il tifo per lui. Potrebbe perciò nascondersi un tradimento – o, chissà, anche più di uno – dietro la burrascosa fine di una relazione andata avanti per un anno e conclusasi a maggio del 2020.

Ne parla in tutt’altro modo lui, il controverso Kyrgios, che così commento la rottura: “Cos’è successo con lei? Non è successo nulla. Abbiamo semplicemente preso strade differenti. Purtroppo le cose non hanno funzionato, ma abbiamo dei bei ricordi“. Ricordi che Anna, invece, sembrava più intenzionata a smaltire in discarica che non a conservare, ma tant’è.

Tennis, Anna è una bomba: miniabito da impazzire

Sta di fatto che, dopo aver chiuso quella storia d’amore nata sotto rete, la Kalinskaya è sbocciata. Letteralmente. Bella lo era anche prima, per la verità. Nick, d’altronde, ha ottimi gusti in fatto di donne, tant’è che la sua attuale fidanzata Costeen Hatzi è stupenda e lo era anche Ajla Tomljanovic, con cui ha fatto coppia fissa per qualche tempo.

Ma se ai tempi della loro relazione Anna era solo una ragazzina, la numero 92 del ranking Wta è una donna a tutti gli effetti. In qualcosa è cambiata, come nello stile, ad esempio, ma è ancora una splendida tennista dal corpo statuario e dalla bellezza innegabile. In questi giorni si trova ad Osaka poiché sta partecipando alla Japan Women’s Open Tennis, ma seppure impegnata nel torneo non perde occasione per condividere coi follower qualche scatto della sua quotidianità.

Uno in particolare, e non vi stupirà scoprire il perché, ha lasciato i fan di sasso. L’ex fiamma di Kyrgios indossa un miniabito talmente stretto e corto che chi la segue su Instagram ne sarà senz’altro rimasto estasiato.