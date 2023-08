Kyrgios, il grande passo prima delle nozze: un nido d’amore da 1,6 milioni di dollari

Kyrgios ha veramente messo la testa a posto: una casa di lusso a misura di famiglia per il bad boy australiano.

Non ci ha messo molto, Nick Kyrgios, a capire che quella era la donna della sua vita. Se ne rese conto, addirittura, ancor prima di stringerle la mano e di chiacchierare con lei per la prima volta. Gli bastò una foto, una soltanto, per perdere la testa per lei. Tanto da arrovellarsi per architettare uno stratagemma che gli permettesse di incontrarla.

Costeen Hatzi, a quel tempo, lavorava per un’azienda di arredamento e ne sponsorizzava i prodotti attraverso i social. Il bad boy australiano rimase stregato da una fotografia che la ritraeva riflessa in uno specchio, e finse di volerlo acquistare per poterla incontrare di persona. Prenotò l’oggetto in questione e si recò a Sydney per conoscere quella ragazza che gli aveva già rubato il cuore. Del resto della storia, seppur a grandi linee, siete già al corrente. Il controverso tennista e la brunetta mozzafiato si sono innamorati seduta stante e, da quel momento in poi, non si sono più lasciati.

L’australiano ha più volte ammesso di non aver mai provato nulla del genere – neanche con Ajla Tomljanovic, evidentemente, con cui stava ancor prima che lei conoscesse Matteo Berrettini – e di volerla, pertanto, sposare. Non sappiamo se la proposta di matrimonio sia effettivamente arrivata, ma sta di fatto che l’atleta ha già fatto un grande passo che sembra anticipare, appunto, una svolta decisiva.

Kyrgios, la casa c’è: pronto al grande passo?

Un anno fa, proprio nel momento in cui i due piccioncini hanno iniziato a parlare di matrimonio, Kyrgios ha deciso di fare il grande passo. Ha cioè acquistato una casa di lusso a Sydney, la stessa dimora nella quale la coppia ha trascorso gran parte di questo 2023 (il tennista, a causa di un’operazione al ginocchio, ha giocato un solo match in 7 mesi).

La scelta del 28enne è ricaduta su un attico che definirlo spettacolare non renderebbe bene l’idea. Gli è costata 1,6 milioni di dollari – l’equivalente di poco meno di 1 milione e mezzo di euro, per intenderci – ed è un autentico gioiellino di architettura. L’ingresso dà direttamente su una maestosa zona giorno con vetrate a tutta altezza e una vista da sogno sulla città simbolo della terra dei canguri.

L’attico consta poi di tre camere da letto e due bagni, oltre che di una terrazza panoramica e di due posti auto, uno dei quali destinato ad accogliere la costosissima Tesla del campione australiano. Un nido d’amore in cui i due potranno rifugiarsi ogni volta che il calendario Atp lo permetterà e nel quale, magari, metter su famiglia.