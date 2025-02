Quali sono i Rolex preferiti da Jannik Sinner

Toglietegli tutto ma non il suo Rolex: sono questi i modelli più amati dal numero 1 del tennis, l’italiano Jannik Sinner.

Non è un tipo glamour. Eppure, a modo suo, riesce comunque a dettar legge in fatto di moda. Ci è riuscito per la prima volta quando, due anni fa, è sceso in campo a Wimbledon portando con sé, per la prima volta in assoluto, l’esclusivo borsone griffato che la maison Gucci aveva appositamente realizzato per il tennista che sarebbe diventato, più tardi, il numero 1 del mondo.

Quello adornato con lo storico monogramma non è, ad ogni modo, il solo accessorio di lusso che il fenomeno di San Candido ha avuto l’occasione di sfoggiare fino a questo momento. Chi segue Jannik Sinner sa bene, infatti, che, oltre che per le automobili, il tennista altoatesino ha un debole anche per gli orologi. Nelle occasioni che contano ne indossa sempre uno: che si tratti di una premiazione – l’ennesima – di una conferenza stampa o di un evento pubblico, ce l’ha sempre al polso.

Sinner, passione orologi: quale indossa il campione

Dopo aver giocato non fa neanche in tempo a posare la racchetta che eccolo affrettarsi, immediatamente, ad infilare l’orologio di turno. Sono la sua mania, la sua ossessione, se vogliamo. Ed è per questo motivo che non ci stupisce affatto che abbia sempre con sé l’ultimo modello di grido dell’azienda di cui, oltretutto, è ambassador. Parliamo di Rolex, l’orologio della corona, croce e delizia di quanti, proprio come il numero 1 del mondo, amano gli accessori di lusso che durano una vita. Ma andiamo a scoprire, prima di rivelarvi quale sia l’ultimo arrivato nel parco orologi di Jannik, quali sono i Rolex più amati dal nostro Sinner.

Un Rolex è per sempre, ma non per il numero 1 del mondo

Una premessa, prima di iniziare, è assolutamente obbligatoria. Sinner non si è mai accontentato di un orologio qualunque, del primo che gli capitava a tiro. Al polso gli abbiamo sempre visto dei pezzi pazzeschi, alcuni dei modelli più pregiati che la nota azienda orologiera con sede a Ginevra abbia mai realizzato per gli intenditori. Uno di essi è il mitico Rolex GMT-Master II, che il campione ha sfoggiato più e più volte, anche nell’ultimo periodo. Lo indossava, ad esempio, sia all’Atp di Shanghai che alle Atp Finals di Torino, nella versione RootBeer, con il quadrante nero e una lunetta Cerachrom bicolore in ceramica nera e marrone. E sarebbe stato impossibile, pur volendo, non notarlo, bello e sfavillante com’era.

Sinner cambia status e look: un nuovo accessorio al suo polso

Di recente, invece, Jannik ha stravolto il suo look cambiando orologio e iniziando a sfoggiarne uno esclusivo tanto quanto quello precedente. Un modello nuovo di zecca ha preso il posto dell’intramontabile Rolex GMT-Master II, che resta comunque uno dei top di gamma della nota azienda orologiera. Quando, qualche settimana fa, ha alzato al cielo la coppa simbolo del suo terzo titolo Slam, gli intenditori si sono accorti subito che al suo polso c’era un gioiello diverso da quello consueto. L’orologio che Jannik indossa in questo periodo è, più precisamente, l’Oyster Perpetual Cosmograph Daytona, in una versione, manco a dirlo, a cinque stelle.

Oro e champagne per Sinner: qual è il suo nuovo orologio

Il Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona che Sinner aveva al polso durante la premiazione degli Australian Open è in oro giallo 18 carati. Monta un quadrante nero e champagne, sapientemente abbinato ad un bracciale Oysterflex e ad una lunetta Cerachrom nera con scala tachimetrica. Un gioiello di rara bellezza, insomma, perfetto per un campione del suo calibro molto attento, evidentemente, ai dettagli del suo look.

Quanto costa il Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona di Jannik

Il modello in questione è stato lanciato nel 1963 ed è diventato, oramai, una vera e propria icona. Deve il suo nome ad un omaggio al famoso circuito automobilistico, mentre la sua fama deriva dal fatto che il movimento sia prodotto e progettato interamente dalla Manifattura Rolex. Ad ogni versione viene migliorato e oggi, in termini di prestazioni, è tra i più robusti, affidabili e precisi in assoluto. L’iconografia a cinque cerchi lo rende unico nel suo genere, indipendentemente dal colore per il quale si decida di optare. Sinner ha scelto un abbinamento di lusso e senza tempo che ben si sposa, di sicuro, con la fama di questo orologio dal fascino indiscutibile. Che, in quanto tale, non ha un prezzo abbordabilissimo. Il costo di questo accessorio da campioni, come riporta il sito ufficiale di Rolex, parte da 38mila euro circa.