Sinner, esordio di lusso | In campo con Gucci: quanto costa l’iconico borsone

Sinner debutta a Wimbledon portando con sé un borsone a cinque stelle: non crederete al prezzo del lussuosissimo accessorio di Gucci.

Lui e la sua ribelle chioma rossa sono lì, in homepage. Un sorriso ad accogliere i visitatori del sito, l’iconico maglione bianco e una borsa di lusso a coronare l’elegantissimo outfit. Nessuno aveva mai visto Jannik Sinner in questa veste e nessuno si aspettava, soprattutto, che potesse essere proprio lui a dettare le nuove regole della moda in campo.

L’altoatesino non era mai parso troppo interessato alle attività extratennistiche, ma a quanto pare ha cambiato idea. Lo scorso anno ha firmato un accordo con Gucci e ne è diventato brand ambassador. E se prima si limitava ad indossarne gli impeccabili capi di altissima sartoria agli eventi speciali, oggi fa molto di più. Esattamente come Matteo Berrettini, che è stato il primo tennista nella storia a vestire Hugo Boss dalla testa ai piedi, anche il nativo di Sesto Pusteria ha portato il “suo” brand di fiducia in campo. A Wimbledon, più precisamente, dove ha esordito, nello stupore generale, facendo sfoggio di un accessorio a cinque stelle.

Quando Sinner, numero 8 nel ranking Atp, ha fatto il suo ingresso nel campo centrale, i riflettori si sono inevitabilmente spostati sul suo inedito look. Aveva con sé un borsone nuovo di zecca, rigorosamente Gucci, con le cinghie rosse e verdi e il monogramma GG a ricoprire ogni centimetro quadrato dell’elegantissimo accessorio. Una piccola sfilata sull’impeccabile tappeto verde dell’All England Club, se vogliamo. Nonché una prima volta destinata a passare alla storia.

Sinner, la prima volta non si scorda mai

Si potrebbe obiettare che Sinner abbia infranto il regolamento di Wimbledon, che impone ai giocatori, come noto, di sfoggiare solo ed esclusivamente abiti e accessori di colore bianco. Biancheria inclusa, benché da quest’anno le donne siano autorizzate ad utilizzare slip di altri colori in “quei giorni” del mese.

Ovviamente no, Jannik non lo avrebbe mai fatto. Gli organizzatori hanno dato la loro benedizione ed è stata la prima volta, come ha riferito Gucci, che un tennista è stato autorizzato a portare con sé in campo una borsa di lusso con il logo ben visibile. Prima di lui anche Serena Williams e Roger Federer avevano collaborato con il mitico marchio fiorentino, ma non era mai stato chiesto loro di fare qualcosa del genere.

Ma sarete senz’altro curiosi di scoprire, a questo punto, quanto costa la raffinatissima ed iconica borsa che il numero 1 d’Italia aveva con sé in occasione del suo debutto a Wimbledon. Si tratta di un modello con finiture in pelle, personalizzato da cima a fondo, a partire dalle iniziali dal campione e dalle tasche cucite affinché il tennista potesse inserire al suo interno bottiglie d’acqua, integratori, snack e tutto ciò che gli serve avere a portata di mano durante le partite. Nello shop online di Gucci non c’è quel modello specifico, ma ce ne sono alcuni molto simili e nessuno di essi costa meno di 2mila e 200 euro. Un esordio di lusso, quindi. Nel vero senso della parola.