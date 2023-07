Wimbledon, tabellone maschile: notizie e pronostici mercoledì 5 luglio

Wimbledon, programma ingolfatissimo a causa dei rinvii per pioggia. Ma si giocano anche i primi match di secondo turno: pronostici.

Ben settantuno match da recuperare: è caos a Wimbledon. La famigerata pioggia londinese è stata l’indiscussa protagonista delle prime due giornate del terzo Slam stagionale.

Ieri ha fatto la sua comparsa attorno l’ora di pranzo e non è più cessata, costringendo l’organizzazione a cancellare e rinviare tutti quei match che si sarebbero dovuti disputare sui campi scoperti. Il risultato è che oggi avremo un calendario ingolfatissimo. Oltre ai numerosi primi turni ancora da giocare, sono in programma anche le sfide valide per il secondo turno, che andremo ad analizzare in questo post. Trovate invece qui i pronostici sulle partite che ieri sono state rinviate a causa della pioggia e che verranno recuperate a partire dalle 12. Nel tardo pomeriggio toccherà a Jannik Sinner, alle prese con un altro ostacolo argentino. Dopo la convincente prestazione offerta all’esordio contro Juan Manuel Cerundolo, fratello minore del più noto Francisco, l’altoatesino affronterà “El Peque” Schwartzman, che a sorpresa nel primo turno ha battuto senza perdere neanche un set il serbo Kecmanovic. Il nativo di Buenos Aires sta provando a venire fuori da una crisi che appare inesorabile e non sembra l’uomo giusto per fermare Sinner, che peraltro l’ha sempre battuto nei tre precedenti.

In campo anche Lorenzo Musetti, numero due d’Italia, apparso molto solido contro il cileno Varillas, spazzato via in tre set. Per il tennista carrarino nel secondo turno c’è un altro giocatore che come lui è più a suo agio sulla terra rossa, lo spagnolo Jaume Munar, due giorni fa giustiziere di un Isner ormai sul viale del tramonto.

C’è l’australiano Thompson per Djokovic

Tra i due, però, chi ha dimostrando di potersi adattare maggiormente ai prati è sicuramente l’italiano, reduce dalle ottime performance a Stoccarda ed al Queen’s, dove ha vinto le prime partite su erba della sua carriera: Musetti dovrebbe spuntarla sull’iberico.

Ordinaria amministrazione per Novak Djokovic, il pluricampione in carica di Wimbledon che va a caccia del suo quinto trionfo consecutivo. Il serbo ha impiegato poco più di due ore per piegare l’argentino Cachin e non dovrebbe concedere neppure un set all’australiano Thompson, che su erba è comunque più temibile rispetto al sudamericano.

Tra le sfide più interessanti del secondo turno, il derby russo tra Andrey Rublev e Aslan Karatsev: nessuno dei due gradisce particolarmente l’erba ma è Rublev, numero 7 al mondo, a partire coi favori del pronostico, soprattutto dopo l’ottimo esordio contro Purcell. Dovrebbe avanzare al turno successivo anche Alexander Bublik. Il kazako, che due settimane fa ha trionfato ad Halle, contro l’ostico McDonald ha dato un’ulteriore prova di solidità, rimontando lo statunitense dopo aver perso il primo set. Servirà la stessa determinazione contro un altro americano, JJ Wolf.

Qualificazione al terzo turno alla portata, infine, anche per gli esperti David Goffin e Stan Wawrinka, impegnati contro due terraioli come il cileno Barrios Vera e l’argentino Etcheverry. Per Michael Mmoh e Maximilian Marterer, rispettivamente lucky loser e qualificato, è già un successo essere arrivato al secondo turno. Il sogno potrebbe continuare per l’americano, che due giorni fa si è imposto su un convalescente Aliassime.

Wimbledon, i possibili vincenti

Sinner in Sinner-Schwartzman (in 3 set)

Rublev in Rublev-Karatsev

Goffin in Barrios Vera-Goffin

Bublik in Bublik-Wolf

Mmoh in Marterer-Mmoh

Musetti in Musetti-Munar

Wawrinka in Etcheverry-Wawrinka

Wimbledon, i match da almeno quattro set

Vukic-Halys

Rublev-Karatsev

Bublik-Wolf

Marterer-Mmoh