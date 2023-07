Wimbledon, tabellone maschile: notizie e pronostici martedì 4 luglio

Wimbledon, nella seconda giornata dello Slam londinese sono in programma altri incontri interessanti: notizie e pronostici.

La pioggia è un’ospite indesiderata con cui bisogna fare spesso i conti a Wimbledon. Molti match inizialmente programmati nella giornata di ieri – la prima dell’edizione 2023 dello Slam londinese – sono stati interrotti a causa degli improvvisi rovesci.

Alcuni si sono conclusi nel tardo pomeriggio, altri invece sono stati rinviati per sopraggiunta oscurità. Una principali delle conseguenze, nella speranza che oggi il tempo sia clemente, è che nella seconda giornata ci ritroveremo con un calendario ingolfato. Sono pronti al debutto, in ogni caso, i tennisti sorteggiati nella parte alta del tabellone, quella “capitanata” dal numero uno al mondo Carlos Alcaraz. Il giovane fenomeno spagnolo al Queen’s ha dimostrato di poter eccellere anche sull’erba, vincendo il torneo che per due anni di fila vide trionfare il nostro Berrettini. In passato il francese Jeremy Chardy avrebbe potuto rappresentare una minaccia concreta su questa superficie ma il veterano francese è lontano dai suoi giorni migliori: dovrebbe arrendersi in tre set. Un match che invece evoca grande fascino è quello tra Dominic Thiem e Stefanos Tsitsipas. Il declino dell’austriaco è ormai inarrestabile, non vince una partita a Wimbledon dal 2017 ma a nostro parere ci sono buone possibilità che contro uno Tsitsipas quest’anno irriconoscibile su erba (sconfitto al primo turno a Stoccarda e a Maiorca) possa aggiudicarsi almeno un set.

Scontro fratricida per il 2 volte campione dei Championships Andy Murray, sempre molto atteso a Church Road. Il veterano di Glasgow se la vedrà con uno specialista dell’erba come Ryan Peniston: la vittoria di Murray non è in discussione ma non sarà un passeggiata contro il suo connazionale, attualmente fuori dai primi 200 al mondo.

Le possibili sorprese del day 2

Ritorna a Wimbledon il finalista dell’edizione 2016 Milos Raonic, rimasto fermo per due anni a causa di gravi problemi fisici. Il canadese ha rimesso piede nel circuito soltanto tre settimane fa, debuttando con una vittoria a ‘s-Hertogenbosch, in Olanda. Ma al successo ottenuto ai danni di Kecmanovic ha fatto seguito una sconfitta, netta, contro Thompson.

Raonic conosce Wimbledon come le sue tasche ma la sua forma fisica rimane un’incognita. E poi l’austriaco Dennis Novak è un giocatore davvero ostico sui prati. Per quanto riguarda gli altri match, Maxime Cressy dovrebbe superare l’ostacolo Laslo Djere, tennista che solitamente brilla meno su superfici veloci. Vittoria alla portata anche per Christopher Eubanks, reduce dal suo primo successo in un torneo Atp a Maiorca: l’americano è apparso in gran forma e regolare il brasiliano Monteiro non sarà un problema. Non saranno brevi invece le sfide tra Marton Fucsovics e Tallon Griekspoor, Ben Shelton e Taro Daniel e Dominica Stricker e Alexei Popyrin: previsti almeno quattro set. Tra le possibili sorprese, infine, annoveriamo la vittoria del giovane serbo Hamad Medjedovic, strepitoso nelle qualificazioni: il suo potente servizio può mandare fuori giri l’australiano O’Connell.

Non parte battuto il classe ’04 Arthur Fils, reduce da alcune buone prestazioni su erba: Davidovich Fokina ha più esperienza ma potrebbe essere un confronto più equilibrato del previsto. Fiducia anche al cinese Zhizhen Zhang, che dopo le due vittorie ad Eastbourne contro Sonego e Cressy potrebbe fare lo sgambetto anche ad uno spento van de Zandschulp. Allo stesso modo, l’australiano Kubler sembra più pimpante di un discontinuo Humbert: non stupirebbe un successo del nativo di Brisbane.

Wimbledon, i possibili vincenti

Medjedovich in O’Connell-Medjedovich

Cressy in Cressy-Djere

Novak in Raonic-Novak

Fils in Davidovich Fokina-Fils

Eubanks in Eubanks-Monteiro

Zhang in Zhang-van de Zandschulp

Kubler in Kubler-Humbert

Wimbledon, i match da almeno quattro set

Fucsovics-Griekspoor

Shelton-Daniel

Thiem-Tsitsipas

Peniston-Murray

Stricker-Popyrin

Kubler-Humbert