I pronostici di mercoledì 5 luglio: Europei U21, J2 League, amichevoli

I pronostici di mercoledì 5 luglio: ci sono le semifinali degli Europei U21, in campo anche J2 League in Giappone e le amichevoli.

Gli Europei Under 21, deludenti per l’Italia uscita già alla fase a gironi, si avviano ormai alla conclusione. Stasera si giocano le due sorprendenti semifinali: Israele-Inghilterra e Spagna-Ucraina. Sorprendenti naturalmente per le assenze, oltre che degli azzurrini, della Francia che era tra le principali candidate alla vittoria finale.

A questo punto la finale più probabile appare Inghilterra-Spagna, ma mai dire mai visto il percorso avuto da questo torneo finora. Israele ha realizzato un’impresa destinata a rimanere nella storia. Prima di quest’edizione, infatti, la selezione israeliana non aveva mai superato i gironi nelle uniche due partecipazioni alla fase finale di un Europeo. Difficile però riuscire ad andare oltre contro questa solida Inghilterra.

Pronostici altre partite

Più equilibrato probabilmente il match tra Spagna e Ucraina, che si sono affrontate già nella fase a gironi. Dopo avere fatto fuori la Francia, l’Ucraina vuole continuare a stupire in una partita che promette gol.

A proposito di gol, occhio alle amichevoli: Rakow Czestochowa-Universitatea Cluj, Slovan Liberec-Varnsdorf, LKS Lodz-GKS Katowice, Copenaghen-Silkeborg e Galatasaray-Hull City.

Si gioca anche la J2 League giapponese: gol in arrivo in Vegalta Sendai-Shimizu S-Pulse, Jubilo Iwata-Zwiegen Kanazawa e Fagiano Okayama-Fujieda.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Spagna-Ucraina, Europei Under 21, ore 20:45

Vincenti

• Jubilo Iwata (in Jubilo Iwata-Zwiegen Kanazawa, J2 League Giappone, ore 12:00)

• Shimizu S-Pulse (in Vegalta Sendai-Shimizu S-Pulse, J2 League Giappone, ore 12:00)

• Inghilterra (in Israele-Inghilterra, Europei Under 21, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi