Sinner non bada a spese: il suo orologio costa una cifra folle

Jannik Sinner ha sfoggiato, durante la premiazione del Masters 1000 di Shanghai, un orologio eccezionale: ecco quanto costa.

Nessun azzurro, prima di lui, si era mai imposto sul campo di Shanghai. Il che ha dato ulteriore lustro alla sua vittoria, arrivata nella giornata di domenica al culmine di un match abbastanza acceso contro Novak Djokovic. Il settimo titolo in una stagione che non possiamo che definire memorabile sotto ogni punto di vista. Il diciassettesimo, invece, in carriera. Che non è male, considerando che l’avventura di Jannik Sinner nel mondo del tennis è iniziata relativamente da poco.

Benché quest’anno stia facendo incetta di premi e trofei, a certe gioie non si fa mai, comunque, l’abitudine, tant’è vero che l’azzurro sembrava felice, domenica, come se fosse la prima volta. Durante la cerimonia di premiazione se la rideva beato in compagnia del suo avversario e sarebbe stato impossibile, pur volendo ignorare il dettaglio che ha bucato lo schermo.

Sinner indossava al polso, come fa spesso, un “compagno” inseparabile. Ci riferiamo al suo amatissimo orologio, che sembrava brillare di luce propria durante le riprese in campo. E sarete curiosi di scoprire, a questo punto, quale modello sfoggi il numero 1 del mondo, che pur prediligendo uno stile di vita semplice, senza eccessi, ama concedersi, di tanto in tanto, qualche piccolo sfizio. Come questo accessorio dal fascino ineguagliabile, per esempio.

Solo il meglio per Sinner: ecco quanto costa il suo Rolex

Mentre alzava al cielo la coppa del Masters 1000 di Shanghai, il suo Rolex GMT-Master II RootBeer faceva capolino dal suo polso, ammiccando, in un certo senso, all’obiettivo.

C’è un motivo ben preciso se, tra tanti, Jannik ha scelto proprio questo orologio. È un modello stiloso, ma al tempo stesso funzionale, provvisto di quadrante nero e lunetta Cerachrom bicolore in ceramica marrone e nero. La cassa, da 40 mm, è in acciaio e oro everose. Il tutto ad un costo decisamente elevato per un orologio, vale a dire 17mila 650 euro. Cifra elevata, sì, ma non di certo per un campione che si è assicurato, soprattutto nel corso del 2024, prize money esorbitanti.

Altrettanto esclusivo è il modello di cui è in possesso il suo collega Carlos Alcaraz, un Rolex Cosmograph Daytona Meteorite. Lo ha indossato in occasione della finale di Wimbledon del 2023 e lo ha sfoggiato nuovamente, poi, a Cincinnati, confermando di avere un gran bel gusto in fatto di accessori e gioielli.