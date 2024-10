Dubbi su Hamilton, ansia Ferrari: verdetto definitivo

Dubbi su Hamilton: il pilota inglese l’anno prossimo guiderà la Rossa di Maranello. Ma qualcuno ha un po’ d’ansia: il verdetto

Non vediamo l’ora, da queste parti, di vedere Lewis Hamilton con la tuta della Ferrari addosso. Da quando c’è stato l’annuncio ufficiale dell’approdo del pilota inglese a Maranello, il conto alla rovescia è partito alla grandissima.

Il sette volte campione del mondo – che ha ancora voglia di sedersi sul gradino più alto del podio – sarà il compagno di Leclerc. Non sappiamo come Vasseur gestirà la personalità dei due: se sarà via libera per uno scontro totale oppure se deciderà su chi puntare. Sappiamo solamente che, alcuni tifosi della Ferrari, ma sono davvero pochi, nutrono dei dubbi su quello che potrà dare Hamilton nel 2025. Il campionissimo non è più un ragazzino, lo sappiamo. L’età avanza per tutti e anche lui si avvicina allo sprint finale della propria carriera. Ma a mettere a tacere tutte le illazioni e a far scaricare tutta l’ansia, ci ha pensato l’amministratore delegato della Mercedes Toto Wolff.

Dubbi su Hamilton: Wolff caccia l’ansia della Ferrari

“Lewis rimarrà sempre parte della nostra famiglia Mercedes, su questo non ci piove” ha detto l’ad nelle parole che sono state riportate da f1-news.eu. “Quando si dice che qualcosa sarà complicato, spesso si scopre che è l’opposto. Anche in questo caso il mio pensiero va in quella direzione”. Una visione quindi assai ottimistica della cosa.

“La Ferrari è una grande squadra, composta da persone di talento, con una forte passione ed emozione. Questo comporta pressione, ma sono certo che troveranno un modo per collaborare efficacemente” ha concluso Wolff, che quindi non ha nessun dubbio né su Hamilton né sulla Rossa del prossimo anno. Anche se, ovviamente, il suo pensiero e la sua voglia sarebbe quella di vedere la Mercedes lottare di nuovo per il titolo a discapito ovviamente di quello che sarà il suo ex pilota. Ed è anche giusto così, nessuno si può aspettare il contrario. Ma le sue parole, che sembrano comunque sincere, un poco di pensieri ai tifosi della Ferrari li hanno tolti. E a sei gare dal termine siamo ormai nella fase finale del conto alla rovescia di prima. La clessidra il tempo lo ha quasi finito.