I pronostici di giovedì 17 ottobre: Champions League femminile e tennis

I pronostici di giovedì 17 ottobre, in campo la Champions League femminile, ci sono anche dei tornei ATP di tennis in giro per il mondo.

Il conto alla rovescia sta finalmente per terminare: domani ripartiranno Bundesliga, Liga e Ligue 1 con gli anticipi del venerdì, e a seguire Premier League e Serie A. Nel frattempo oggi si giocano le altre quattro partite della fase a gironi della Champions League femminile. Dopo la sconfitta della Juventus oggi toccherà alla Roma, impegnata in trasferta contro il Galatasaray.

Le turche sono alla loro prima apparizione nella massima competizione europea e non hanno in rosa delle calciatrici che possono fare la differenza. Rispetto al Wolfsburg, battuto nel precedente turno, un’avversaria alla portata della Roma che ha voglia di rifarsi dopo la sconfitta in campionato contro la Juventus, in una partita condizionata anche da alcuni errori arbitrali.

I pronostici sulle altre partite

Mentre i big del tennis mondiali si trovano in Arabia Saudita per giocare un torneo di esibizione con un montepremi straricco, in programma ci sono anche dei tornei Atp di minore importanza ma che mettono comunque in palio punti per la classifica.

Tra i favoriti per vincere i rispettivi incontri ci sono Lehecka, Giron, Kecmanovic e Davidovich Fokina. Tra gli incontri che potrebbero andare per le lunghe occhio a Halys-Dimitrov, Seyboth-Tsitsipas e Tiafoe-Evans.

Vincenti

Lehecka (in Jiri Lehecka-Daniel Altmaier, Atp Anversa, ore 14:00)

(in Jiri Lehecka-Daniel Altmaier, Atp Anversa, ore 14:00) Giron (in Marcos Giron-Arthur Rinderknech, Atp Anversa, ore 15:30)

(in Marcos Giron-Arthur Rinderknech, Atp Anversa, ore 15:30) Kecmanovic (in Kecmanovic, Miomir-Jarry, Nicolas, Atp Stoccolma, ore 14:00)

(in Kecmanovic, Miomir-Jarry, Nicolas, Atp Stoccolma, ore 14:00) Davidovich Fokina (in Davidovich Fokina, Alejandro-Wawrinka, Stan, Atp Stoccolma, ore 15:30)

Gli incontri da almeno 23 games (OVER 22.5 games)

Halys, Quentin-imitrov, Grigor , Atp Stoccolma, ore 19:20

, Atp Stoccolma, ore 19:20 Seyboth Wild, Thiago-Tsitsipas, Stefanos , Atp Anversa, ore 18:30

, Atp Anversa, ore 18:30 Tiafoe, Frances-Evans, Daniel, Atp Almaty, ore 16:00

Il “clamoroso”

• Roma vincente e almeno quattro gol complessivi in Galatasaray-Roma, Champions League femminile, ore 18:45