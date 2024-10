Monaco-Lille, Ligue 1: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Monaco-Lille è una partita dell’ottava giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, tv, probabili formazioni, pronostico.

Dopo otto turni il Monaco è imbattuto in Ligue 1 come PSG e Lens e nell’ultima giornata prima della sosta ha approfittato di un nuovo passo falso dei parigini, fermati sul pari dal Nizza, per prendersi la vetta momentanea della classifica. Un avvio di stagione davvero fantastico per gli uomini di Adi Hutter: solo vittorie per i monegaschi, ad eccezione del pareggio con il Lens alla terza giornata.

Il club del Principato si è comportato egregiamente anche in Champions League: 2-1 al Barcellona all’esordio e pareggio esterno sul campo della Dinamo Zagabria. Ed in campionato non partiva così bene dalla stagione 1960-61 (19 punti nelle prime otto). Hutter si augura che la pausa per le nazionali non abbia fatto perdere lo slancio alla sua squadra: al “Louis II” arriva il Lille, con cui il Monaco ha sempre evitato la sconfitta negli ultimi 12 incontri casalinghi. I Dogues sono quinti in classifica ma tra campionato e Champions League non conoscono sconfitta da oltre un mese: si sono risollevati alla grande dopo i 4 k.o. di fila tra coppa e Ligue 1 ed hanno avuto la meglio, oltre che su Le Havre e Tolosa, anche sui campioni d’Europa del Real Madrid, caduti 1-0 alla Decathlon Arena. Gli uomini di Bruno Genesio, trascinati dal bomber canadese David, come il Monaco stanno brillando soprattutto dal punto di vista offensivo: hanno segnato in 20 delle ultime 22 gare di Ligue 1.

Come vedere Monaco-Lille in diretta tv e in streaming

Monaco-Lille, in programma venerdì alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati ancora acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Il post sosta per le nazionali rappresenta sempre un’incognita ma lo spettacolo non dovrebbe mancare in una sfida che mette di fronte due squadre in salute: entrambe andranno verosimilmente a segno. Il Monaco è in ogni caso favorito per la vittoria.

Le probabili formazioni di Monaco-Lille

MONACO (4-2-3-1): Köhn; Vanderson, Kherer, Singo, Henrique; Zakaria, Kamara; Akliouche, Minamino, Golovin; Embolo.

LILLE (4-2-3-1): Chevalier; Meunier, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson; André Gomes, Bouaddi; Zhegrova, Angel Gomes, Sahraoui; David.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1