Borussia Dortmund-St. Pauli, Bundesliga: tv, probabili formazioni, pronostico

Borussia Dortmund-St. Pauli è una partita valida per la settima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Non riesce a trovare continuità il Borussia Dortmund, che nelle prime 7 giornate di Bundesliga ha collezionato tre vittorie, un pareggio e due sconfitte. Non stupisce, dunque, che i gialloneri abbiano quattro punti di ritardo nei confronti di Bayern Monaco e Lipsia, le due squadre che ad oggi occupano la vetta della classifica.

Prima della sosta gli uomini di Nuri Sahin si erano fatti sorprendere dall’Union Berlino (2-1), a pochi giorni dal roboante 7-1 rifilato agli scozzesi del Celtic nella seconda giornata di Champions League.

Già, molto meglio nella coppa dalle grandi orecchie, dove finora sono arrivate due vittorie su due. Il tecnico giallonero, oltretutto, dovrà fare a meno di numerosi giocatori nell’anticipo con il neopromosso St. Pauli, che apre il turno numero sette del massimo campionato tedesco. Anche Yan Couto si è aggiunto alla lista degli indisponibili: l’ex Girona raggiunge in infermeria Adeyemi, Duranville e Reyna ma Sahin ha rivelato che potrebbero mancare pure Sule, Ryerson e Beier. Il Borussia Dortmund, tuttavia, potrà contare su un vero e proprio “amuleto”: ogni volta che è sceso in campo di venerdì sera nelle ultime 38 occasioni è sempre rimasto imbattuto. Poche chance, dunque, per il club di Amburgo? Non è detto, perché la squadra allenata da Alexander Blessin dopo un avvio complicatissimo sembra essersi ambientato nella nuova categoria. Il St. Pauli nelle ultime tre giornate ha ottenuto i primi 4 punti (pareggio con il Lipsia e vittoria a Friburgo), anche se due settimane fa è arrivata un’altra brutta sconfitta contro il Mainz (0-3).

Come vedere Borussia Dortmund-St. Pauli in diretta tv e streaming

La sfida Borussia Dortmund-St. Pauli è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 254). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Borussia Dortmund in campionato è stato finora fin troppo discontinuo ma contro il St. Pauli, nonostante le assenze, non dovrebbe fallire l’appuntamento con i tre punti. Previsti almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-St. Pauli

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Sabitzer, Groß; Malen, Brandt, Gittens; Guirassy.

ST. PAULI (3-4-3): Vasilj; Wahl, Smith, Mets; Saliakas, Irvine, Wagner, Ritzka; Afolayan, Eggestein, Guilavogui.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1