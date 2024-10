Gratta e vinci, speciale Halloween: anche la fortuna fa 90

Gratta e vinci, la festa più paurosa dell’anno stavolta porterà con sé una marea di soldi: incredibile ma vero.

Mancano meno di due settimane alla festa più paurosa dell’anno, ma è già da tempo immemore che gli americani, particolarmente orgogliosi di questa festività, hanno addobbato le loro case e decorato le zucche più belle che hanno trovato in giro. E questo, per qualcuno di loro, sarà l’Halloween più speciale di tutti i tempi. Non fosse altro perché, stavolta, ha avuto “paura” per davvero.

Iniziamo col dire che la storia che intendiamo raccontarvi oggi arriva da Nicholasville, nello Stato del Kentucky. Qui vive una coppia, non più giovanissima, che si è ritrovata nel bel mezzo di una vera e propria “sceneggiatura”. Non quella di un film dell’orrore, fortunatamente, ma di una semplicissima commedia. Una di quelle a lieto fine, oltretutto.

Donald e Phyllis Johnson, questo il loro nome, hanno più volte provato, in passato, a sfidare la dea bendata. Di tanto in tanto gli è andata anche bene, ma non hanno mai vinto, per la verità, cifre degne di nota. Si sono sempre limitati a portare a casa qualcosa come 1000, al massimo 2000 dollari. Mai e poi mai avrebbero pensato di incassare, un giorno, un bottino molto più considerevole. Una somma che avrebbe cambiato in maniera radicale la loro vita. Eppure, è proprio quello che è successo.

Gratta e vinci, non c’è da avere paura: è tutto vero

Il 7 ottobre scorso, i due innamorati si sono recati in South Main Street, nella città in cui vivono, e hanno fatto un salto da Joe’s Food Mart. Qui hanno comprato, tra i tanti tagliandi in vendita, un biglietto della serie Gold Mine 9X, pagato 5 dollari appena. Non avevano voglia di investire troppo denaro nel gioco.

Grattando il biglietto, hanno trovato sotto la patina argentata tre lingotti d’oro. Non sapevano ancora che quel tris avrebbe assicurato loro il diritto di riscuotere 90mila dollari. Hanno usato l’app per scansionare i Gratta e vinci, per capire se quel biglietto fosse vincente o meno. Così è arrivato il più roseo dei verdetti: “Ho visto 90.000 dollari apparire sullo schermo. Mi ha fatto paura“, avrebbe detto Phyllis, secondo quanto riferito dalla Lotteria del Kentucky.

“Oh, stai mentendo”, le avrebbe risposto l’uomo, incredulo. Invece, era tutto vero. Nonostante la “paura” provata dai due dinanzi all’annuncio shock comparso sullo schermo, la dea bendata li aveva baciati. Ed è proprio il caso di dire che la fortuna, in questo caso, proprio come la paura, ha fatto 90.