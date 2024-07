I pronostici di mercoledì 3 luglio: derby italiano a Wimbledon

I pronostici di mercoledì 3 luglio, con Euro 2024 in pausa prima dei quarti di finale sguardo rivolto a Wimbledon: c’è Sinner-Berrettini.

Euro 2024 si ferma un paio di giorni prima dell’inizio dei quarti di finale: gli ottavi non hanno riservato grosse sorprese, se non negli unici due testa a testa che il Veggente aveva infatti saggiamente evitato ovvero Svizzera-Italia e Austria-Turchia. Riflettori allora puntati sul tennis e su Wimbledon dove si gioca l’atteso derby tra Sinner e Berrettini.

Il numero uno al mondo parte favorito, ma Berrettini qui ha giocato una finale e l’erba è il suo habitat naturale. Alla lunga le sue fragilità fisiche potrebbero pesare, però nel primo set grazie anche alla qualità del suo servizio potrebbe essere equilibrato e andare per le lunghe.

Altri pronostici sul tennis

Il mai domo Fognini proverà a regalarsi una delle sue ultime gioie in una carriera ricca di successi a volte anche inaspettati. Fognini è così, prendere o lasciare: capace di perdere in malo modo incontri in cui è favorito e allo stesso tempo di trionfare quando secondo i bookmaker non c’è storia.

E così contro Ruud – che su erba ha vinto soltanto cinque partite e a Wimbledon non è mai andato oltre i primi due turni – dato nettamente favorito dai bookmaker, chissà che non arrivi un nuovo colpo di scena.

Al momento magico del tennis italiano sta contribuendo in campo femminile Jasmine Paolini, fresca finalista del Roland Garros. Vittoria alla portata contro Minnen.

Pronostici: la scelta del Veggente

• OVER 10,5 games nel primo set in Sinner-Berrettini, Wimbledon, ore 17:45

Vincenti

Paolini (in Paolini, Jasmine-Minnen, Greet, Wimbledon, ore 14:35)

(in Paolini, Jasmine-Minnen, Greet, Wimbledon, ore 14:35) 0-3 RISULTATO ESATTO NO (in Fognini, Fabio-Ruud, Casper, Wimbledon, ore 12:00)

(in Fognini, Fabio-Ruud, Casper, Wimbledon, ore 12:00) Monfils (in Wawrinka-Monfils, Wimbledon, ore 15:50)

OVER 41,5 GAMES

Halys, Quentin-Eubanks, Christopher , Wimbledon, ore 12:00

, Wimbledon, ore 12:00 Nakashima, Brandon-Thompson, Jordan , Wimbledon, ore 12:00

, Wimbledon, ore 12:00 Sonego, Lorenzo-Bautista Agut, Roberto , Wimbledon, ore 14:05

, Wimbledon, ore 14:05 Harris, Lloyd-Shelton, Ben, Wimbledon, ore 16:10

Il “clamoroso”

• Fognini vincente in Fognini-Ruud, Wimbledon, ore 12:00